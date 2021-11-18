Продажи не радуют: Nissan может отправить пикап Titan в отставку из-за низкого спроса

Американцы славятся своей любовью к большим грузовикам, однако большинство из них предпочитают пикапы местных марок. Модели «приезжих» брендов, как правило, проигрывают, причём со значительным отрывом. Японская компания Nissan создала Titan специально для американского рынка, актуальное поколение модели было представлено на автосалоне в Детройте в 2015 году, а рестайлинг грузовик пережил в 2020-ом.



На фото: актуальный полноразмерный пикап Nissan Titan

Теперь прошёл слух о том, что нынешнее поколение может оказаться для Nissan Titan последним. Как сообщает Autoline Network со ссылкой на отчёт аналитиков Auto Forecast Solutions, большой пикап японского бренда могут отправить в отставку, лишив следующей генерации. Любопытно, что это предположение уже было опровергнуто представителем Nissan. Однако не исключена вероятность, что автопроизводителю на данный момент невыгодно подтверждать подобные слухи, ведь на данный момент производство и продажи автомобиля продолжаются. К тому же, до завершения жизненного цикла Titan пройдёт ещё несколько лет, так что, чисто теоретически, ситуация на рынке может измениться.



Предполагается, что Titan могут лишить следующей генерации из-за низких продаж. Показатели актуального поколения пикапа снижаются с 2018 года. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры в США реализовали всего 26 439 автомобилей, что на 16,1% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, результат 2017-го составлял почти 53 тыс. экземпляров. В текущем году рынок восстанавливается после кризиса, к тому же интерес к модели, вероятно, возрос после обновления, так что пока у Titan «плюс»: клиенты за январь-сентябрь купили 22 772 грузовика (на 17,4% меньше, чем за первые три квартала прошлого года).



Отметим, в сегменте полноразмерных пикапов тройку лидеров занимают модели американских брендов: Ford F-series, Ram Pickup и Chevrolet Silverado. По итогам трёх кварталов 2021 года их продажи составили 534 831 шт. (-9,2%), 434 772 шт. (+8,0%) и 414 389 (-0,3%) соответственно. Любопытно, что в Штатах продаётся полноразмерный пикап ещё одной японской марки – Toyota Tundra. Несмотря на то, что до лидеров ему далеко, дела у него идут всё-таки лучше, чем у Nissan Titan. Так, дилеры Тойоты реализовали в США за январь-сентябрь этого года 65 013 грузовиков, что, правда, на 15% меньше, чем годом ранее. Кстати, недавно модель сменила генерацию.



На фото: салон Nissan Titan

Как сообщает motor1.com, признаки того, что Nissan думает о том, чтобы свернуть производство Titan появились уже некоторое время назад. Речь идёт о том, что бренд перестал продавать в Канаде этот пикап после того, как он обновился до 2021 модельного года. Тогда в качестве причины называлось то, что компания решила сфокусироваться на усилении позиций кроссоверов и седанов на этом рынке.

Напомним, в ходе рестайлинга пикапу Nissan Titan (а также его версии Titan XD) обновили не только внешность и салон, но и «начинку». У него под капотом расположен модернизированный бензиновый V8 серии VK56VD объёмом 5,6 литра. Его отдача выросла с 395 до 406 л.с., а максимальный крутящий момент – с 534 до 559 Нм. На смену семиступенчатой автоматической коробке пришла девятиступенчатая. На сегодняшний день ценник Titan стартует с отметки 36 950 долларов (эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу), а Titan XD можно купить минимум за 45 430 долларов (около 3,3 млн рублей).

