Контроль за движением: поправки к ПДД отправили на пересмотр из-за пешеходов и электросамокатов

В Министерстве транспорта РФ подготовили поправки к ПДД ещё в 2019 году: масштабный проект уже несколько раз отправляли на доработку. Напомним, изначально он должен был ввести только новые нормы, касающиеся передвижения на электросамокатах, сегвеях, моноколёсах и т.д. Однако впоследствии в документе появились и иные пункты, касающиеся новых дорожных знаков, правил парковки, обязанностей автомобилистов и другие.



Весной текущего года на сайте regulation.gov.ru появилась последняя редакция проекта поправок. Позже этот документ подвергся критике экспертов из рабочей группы «Безопасность дорожного движения»: речь идёт о заместителе руководителя МВД Игоре Зубове, о главе Ространснадзора Викторе Басаргине, о начальнике ЦОДД Москвы Михаиле Кизлыке. Как сообщает «Коммерсант», теперь этот проект в очередной раз отправлен на пересмотр. Судя по сообщению Минтранса, сейчас документ «дорабатывается с учётом поступивших замечаний».

Как оказалось, большая часть претензий касалась пунктов, регулирующих движение так называемых «средств индивидуальной мобильности» (СИМ), то есть электросамокатов, моноколёс, роликов, коньков, скейтбордов и т.д. В Минтрансе предлагали разрешить пользователям СИМ (при соблюдении определенных условий) выезжать на тротуары, пешеходные дорожки, а также на проезжую часть улиц, где допустимая скорость движения не выше 60 км/ч.



Однако в организации «Союз пешеходов» считают, что предложенные Минтрансом новые нормы подвергнут существенному риску пешеходов, а также пользователей СИМ, ведь их способности передвижения по проезжей части не проходят проверку. Предполагается заметное снижение уровня безопасности в местах, где будет допустимо совмещённое движение. Кроме того, в общественной организации сомневаются в соблюдении правила, согласно которому на тротуарах пользователи электросамокатов и моноколёс должны передвигаться не быстрее 20 км/ч: судя по тексту, так и не ясно, кто и каким образом будет за этим следить.

В свою очередь, в ЦОДД не поддержали идею Минтранса разрешить использовать бело-лунные светофоры для регулирования движения не только трамваев, но и всех ТС, которым разрешено выезжать на выделенные полосы, то есть автобусов, такси и т.д. Кроме того, в Центре выступают за введение в новой редакции ПДД запрета на движение автомобилей и иного безрельсового транспорта по тем «выделенкам», которые проложены по трамвайному полотну.



На своём продолжают настаивать и власти Татарстана, соответствующее письмо Минтрансу РФ направил премьер-министр республики Алексей Песошин. Предложение заключается в том, чтобы приравнять к мопедам электросамокаты с моторами мощностью 250 Вт и с максимальной скоростью свыше 20 км/ч. В этом случае для управления таким транспортом понадобятся права категории «М». При этом тех, кто использует роликовые коньки, обычные самокаты и скейтборды, предлагается оставить среди пешеходов. Эту идею поддерживают и в ГИБДД РФ.

По предварительным данным, Министерство транспорта уже в скором времени доработает нынешний документ в соответствии с замечаниями экспертов и ГИБДД. Обновлённая редакция проекта поправок в ПДД будет представлена в 2021 году.

