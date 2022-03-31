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Короткий кроссовер Exeed TX превратился в спортверсию TXL

31.03.2022 178 0 0

У новой модификации черный декор снаружи и яркие акценты внутри. Такой паркетник предложен с 261-сильной турбочетверкой 2.0, привод – передний или полный.

 

В Китае дилеры принадлежащего компании Chery бренда Exeed сегодня начали принимать заказы на кроссовер TXL S. Буква S означает Sport, причем это слово целиком красуется на корме и боках новой версии. Любопытно, что на самом деле «спортивное» исполнение появилось не у TXL, а у короткого кросса Exeed TX. Длина последнего составляет 4690 мм, колесная база – 2715 мм. Показатели актуального Exeed TXL – 4780 и 2800 мм соответственно. Напомним, растянутый кросс уже пережил рестайлинг (в 2020-м в Китае и в 2021-м в РФ), а вот внешность стандартного TX почти не изменилась. Но у «спортсмена» личико в целом такое же, как у TXL, за исключением декора, о чем ниже. Ну и напомним, что в России короткий кроссовер не представлен.

Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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Итак, у Exeed TXL S горизонтальные плашки на радиаторной решетке всегда окрашены в черный (у обычного TXL они могут быть в цвет кузова), потемнели и декоративные полоски, расположенные спереди и сзади (стандартный SUV имеет хромированные линии). Также новой версии достались черные 19-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты (аналогичный набор предусмотрен и для TX). Сам кузов может быть окрашен не только в черный, но еще в белый, темно-серый, серебристый и зеленый цвета.

Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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Exeed TXL S
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В салоне – ярко-оранжевые прострочка и ремни безопасности, вдобавок в отделке использована замша. В списке стандартного оборудования еще значатся мультимедиа-система и виртуальная «приборка» (экраны объединены в табло), климат-контроль, автопарковщик, камеры кругового обзора, система автоторможения и адаптивный круиз-контроль.

Exeed TXL S

Exeed TXL S предложен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод – передний или полный. К слову, полноприводный кросс богаче – он по умолчанию имеет системы удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

Стандартный Exeed TXL в Китае оснащается тем же мотором 2.0 TGDI, плюс такой кроссовер там еще бывает с четырехцилиндровым турбодвигателем 1.6 TGDI (192 л.с., 290 Нм). А вот короткому Exeed TX положен только младший движок.

Светло-серый кроссовер — стандартный Exeed TXL, второй — короткий Exeed TX
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Светло-серый кроссовер — стандартный Exeed TXL, второй — короткий Exeed TX
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Цены пока предварительные: за TXL S просят 160 000 – 170 000 юаней (около 2 118 000 – 2 251 000 рублей по текущему курсу). Обычный TXL с 2.0 TGDI там стоит от 157 900 юаней (2 091 000 рублей), короткий TX с 1.6 TGDI – от 129 900 юаней (1 720 000 рублей). О планах продавать «эску» в других странах компания не заявляла.

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