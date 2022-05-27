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  • Красота — это страшная сила: представлен Mostro Barchetta Zagato с мотором Maserati

Красота — это страшная сила: представлен Mostro Barchetta Zagato с мотором Maserati

27.05.2022 116 0 0

Zagato, одно из старейших итальянских кузовных ателье (основано в 1919 году), порадовало автогурманов очередной изысканной новинкой — родстером Mostro Barchetta Zagato с одним из двух двигателей Maserati на выбор. Будет выпущено только пять экземпляров по баснословной цене и все они, конечно же, уже проданы.

 

Авторство фразы «Красота — это страшная сила» приписывают легендарной российской актрисе Фаине Раневской, она произнесла её в фильме «Весна» 1947 года. Десять лет спустя, в 1957-м похожую фразу изрёк не менее легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс, когда впервые увидел гоночное купе Maserati 450S Coupe, сделанное из спайдера 450S специально для суточного марафона в Ле-Мане. В разработке принимал участие известный специалист по аэродинамике Фрэнк Костин, во многом определивший необычную форму машины. Стирлинг Мосс, оценивая своего преобразившегося «боевого коня», сказал буквально следующее: «Beautiful like a Monster», что в переводе на русский означает «Красив, как монстр». Машина, разумеется, тут же получила кличку Monster или Mostro на итальянский манер.

Maserati 450S Coupe
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Maserati 450S Coupe
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Maserati 450S Coupe
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Ту гонку в Ле-Мане Стирлинг Мосс и его американский напарник Гарри Шелл не смогли завершить из-за поломок. Позже единственная в своём роде машина была преобразована в дорожную, а фирма Zagato, сегодня работающая не только как дизайн-ателье, но и как полноценный автопроизводитель, напомнила о ней в 2015 году, когда представила на конкурсе элегантности Villa d'Este в Италии сделанное к столетнему юбилею Maserati купе Mostro Zagato в духе гоночного предка из 50-х. Zagato изготовила 5 экземпляров купе c 4,2-литровым атмосферным мотором Maserati (420 л.с.), которые тут же разлетелись по состоятельным клиентам — цена ни разу официально не называлась.

Купе Mostro Zagato и родстер Mostro Barchetta Zagato

В прошлый уик-энд там же на озере Комо, на том же конкурсе элегантности дебютировала открытая версия этой модели, получившая название Mostro Barchetta Zagato и невероятно элегантный кузов. В его основе лежит углепластиковый монокок, для ветрового стекла сконструирована новая особо прочная композитная рамка. Задний мост с дифференциалом, топливный бак и система выхлопа закреплены на прикрученном к монококу стальном подрамнике. Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами. Тормоза — от AP Racing, с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней. Размерность шин — 255/40 R 19 спереди и 295/35 R 19 сзади.

Двигатель расположен спереди за передней осью, из-за чего компоновку машины можно назвать среднемоторной (развесовка — 50/50), на выбор предлагаются всё тот же 4,2-литровый атмосферный V8 либо новейшая 3,0-литровая «битурбошестёрка» Nettuno от суперкара Maserati MC20 (630 л.с.). Коробка передач — гоночная секвентальная 6-ступенчатая. Ведущие колёса — задние. Снаряженная масса — 1200 кг.

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Интерьер по сравнению с купе семилетней давности заметно облагорожен: на смену функциональной гоночной эстетике пришлая классическая элегантность дорогих итальянских дорожных машин с аналоговыми приборами и шикарной кожаной отделкой. Никаких развлекательных систем и «телевизоров» не предусмотрено, равно как и съёмного верха.

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Стоимость Mostro Barchetta Zagato не раскрывается, да и незачем — все пять экземпляров уже проданы. Учитывая уникальность проекта и ценность бренда Zagato в мире автомобильных коллекционеров рискнём предположить, что владельцу каждой машины пришлось выложить несколько миллионов евро.

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