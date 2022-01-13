Краш-тест ×

Крепка ли «броня»? Toyota Land Cruiser 300 в краш-тестах ANCAP

13.01.2022 380 0 0

Австралийский комитет ANCAP опубликовал результаты первых краш-тестов в этом году. На испытания взяли одну из самых значимых новинок прошлого года — большой рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

 

Сразу скажем, что Land Cruiser 300 получил максимальные пять звёзд итогового рейтинга за безопасность. Обычно мы не пишем про «отличников», потому что безопасная машина — это норма, так и должно быть и осуждать тут нечего, но в данном случае сделаем исключение, поскольку внедорожники Toyota всегда вызывают живейший интерес в России и в отдельных дисциплинах Land Cruiser 300 выступил не так хорошо, как хотелось бы. Но в целом Land Cruiser 300 заслуживает похвалы, потому что откровенно слабых мест в нём испытания не выявили, тогда как, например, актуальный Mercedes-Benz G-класса два года назад выступил в краш-тестах заметно хуже, причём ещё по старой программе Euro NCAP.

Новая, куда более строгая программа Euro NCAP была внедрена в 2020 году (подробности — в отдельном материале) и программа австралийского комитета ANCAP её полностью повторяет, так что, по сути, Toyota Land Cruiser 300 проходил испытания Euro NCAP, хотя в Европе он официально не представлен. На австралийском рынке модель доступна с октября прошлого года, а мировой дебют, напомним, состоялся в июне 2021-го. Специалисты ANCAP взяли на тест дизельную модификацию (бензиновая в Австралии не представлена) в средней комплектации VX.

Фронтальный удар, имитирующий выезд на встречную полосу, выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок на грудной клетке манекена-водителя, что означает риск получения сильных ушибов и переломов с последующей госпитализацией. Также оранжевый уровень нагрузок был зафиксирован при фронтальном ударе о стену на грудной клетке манекена-пассажира пятого перцентиля (рост – 150 см, масса – 50 кг), сидевшего на заднем сиденье.

Массивный фасад Land Cruiser 300 представляет ожидаемую опасность для пешеходов, а ещё японскому внедорожнику начислили четыре штрафных балла за слишком большую массу (2630 кг в снаряженном состоянии), которая создаёт дополнительную угрозу для других участников ДТП. Для справки скажем, что масса тележки с деформируемым барьером, которая имитирует встречный автомобиль во фронтальном краш-тесте, всегда одинаковая — 1400 кг.

Отметим, что Land Cruiser 300 отлично справился с боковыми краш-тестами, при этом нагрузки на тело манекена при отскоке находятся в зелёной зоне даже без центральной подушки безопасности. Замечаний к подголовникам и защите детей нет.

Ездовую программу японский внедорожник тоже в целом прошёл хорошо. Замечания есть разве что к работе системы автоматического аварийного торможения на перекрёстках, которая эффективная не на всех предусмотренных тестами скоростях. Кроме того, система удержания в полосе может не справиться со своими обязанностями, если внешняя граница полосы чётко не очерчена, то есть когда вместо разметки нужно ориентироваться на край асфальтового полотна, за которым начинается обочина или, не дай бог, обрыв.

Добавим, что в России полный комплект электронных ассистентов водителя доступен на всех версиях Toyota Land Cruiser 300 кроме базовой «Элеганс», но в базе такую машину редко кто покупает — не тот калибр, как говорится.

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