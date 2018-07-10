Недавно появилась информация о том, что в скором времени может состояться премьера кросс-модификации популярного седана Renault, в связи с чем мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, каким он получится.

Логан второго поколения производится с 2013 года. Кросс-модификации у него никогда не было, однако она есть у соплатформенного хэтчбека Sandero и называется Stepway. Скорее всего, кросс-седан будет сделан по аналогичному рецепту и получит схожие изменения во внешности: его дорожный просвет увеличится, а на кузове разместится новый обвес.

Этот обвес будет включать в себя новые бампера с элементами из неокрашенного пластика, а также накладки на колёсные арки и пороги. Основным конкурентом для этой модели должен стать пока единственный в классе кросс-седан Lada Vesta Cross.

Премьера новинки ожидается в конце августа на Московском автосалоне.

Сегодня в России седан Renault Logan предлагается по цене от 534 900 рублей (1.6 МТ, 82 л.с.). Версия с «автоматом» и 102-сильным двигателем оценивается минимум в 687 990 рублей. На две тысячи рублей дороже обойдётся хэтчбек Sandero Stepway в базовом 82-сильном варианте с «механикой».

Кроме того, в скором времени ожидается премьера и нового купеобразного кроссовера на базе Дастера.