Кроссовер Bestune T90 выходит на российский рынок

Российским клиентам новый паркетник от концерна FAW доступен с двумя турбомоторами на выбор. Базовый двигатель 1.5T сочетается с «роботом», а мотору 2.0T положен классический автомат.

В декабре прошлого года в России провели полноценную презентацию двух новинок бренда Bestune (принадлежит концерну FAW) – рестайлингового лифтбека B70 и кроссовера T90. Продажи «семидесятки» стартовали практически сразу после премьеры, запуск же паркетника был намечен на начало 2025-го. Что ж, марка сдержала обещание: с сегодняшнего дня к покупке доступен и Bestune T90.

Особенности внешности кроссовера – двухэтажная головная оптика, горизонтальные полоски на радиаторной решетке и единая плашка задних фонарей. Главная фишка в салоне – вертикальный планшет мультимедийной системы. Длина Bestune T90 равна 4718 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. Таким образом, по своим габаритам кроссовер сопоставим с российским почившим Skoda Kodiaq. При этом T90 бывает только пятиместным.

На российском рынке новинка представлена с двумя бензиновыми моторами на выбор – это турбочетверки 1.5 (160 л.с., 258 Нм) и 2.0 (245 л.с., 380 Нм). Базовый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Двухлитровому турбомотору положен классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Привод в любом случае только передний.

Bestune T90 с 1.5T предложен в комплектациях Luxury и Noble, а у кроссовера с 2.0T наряду с этими версиями имеется еще и «роскошное» исполнение Flagship.В список оборудования самого доступного кроссовера входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, задний парктроник, кожаный салон, виртуальная приборка (8 дюймов), упомянутый вертикальный тачскрин мультимедиа (12,6 дюйма), подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, система контроля тяги, камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачное шасси»), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная с комплектации Noble появляются проекционный дисплей, система старт-стоп, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о риске столкновения сзади. Топ-версия Flagship – это 19-дюймовые диски, передний парктроник, электропривод багажной двери, автопарковщик и «высокоскоростная интеллектуальная смена полосы движения».

Рекомендованная цена Bestune T90 с 1.5T и 7DCT в комплектации Luxury без учета акций составляет 2 779 990 рублей, версия Noble с аналогичной техникой обойдется в 3 039 990 рублей. Цены кроссовера с 2.0T и 8АТ: Luxury – 3 429 990 рублей, Noble – 3 569 990 рублей, Flagship – 3 719 990 рублей.