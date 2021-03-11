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  • Кроссовер Changan CS55 сменил имидж в новом поколении и стал немного мощнее

Кроссовер Changan CS55 сменил имидж в новом поколении и стал немного мощнее

11.03.2021 236 0 0

Внешний облик кросса сделали в стиле флагманского Uni-K, кроме того, CS55 слегка подрос и обзавелся другим мотором. На домашний рынок SUV, вероятно, выйдет в этом году. Нам тоже обещан новый «пятьдесят пятый», но пока неизвестно – будет ли это следующая генерация или же рестайлинг.

 

Паркетник CS55 в гамме Changan появился в 2017-м, год спустя ему слегка подправили дизайн, а в 2019-м в Китае дебютировал кардинально преобразившийся кросс – такая версия получила к названию приставку Plus. При этом дореформенный SUV до сих пор в строю. Ковидный 2020-й семейство на родине закончило в «минусе»: реализовано 109 029 автомобилей, что на 2% меньше, чем годом ранее. Взбодрить спрос может смена поколений, причем речь идет именно о CS55 Plus. Кстати, некоторые местные СМИ сообщают о том, что предыдущий Плюс из продажи не исчезнет. Судьба «просто» CS55 неизвестна, но не исключено, что все три варианта будут продавать одновременно – вполне обычное дело для Китая. Сам Changan пока ограничился лишь фирменными картинками, однако накануне был очередной «слив» от минпрома КНР, так что основные характеристики мы уже знаем.

Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Внешне кроссовер напоминает упрощенную версию флагмана Changan – Uni-K. У Плюса аналогичный «обтекаемый» силуэт, также ему достались «мозаичная» радиаторная решетка, фары похожей формы и двухсекционный стоп-сигнал, встроенный в спойлер. Но выдвижные ручки дверей – прерогатива «уника», как и выполненные в виде единой плашки задние фонари.  Кстати, вполне возможно, что CS55 Plus со сменой поколений переехал на «платформу», на которой построен Uni-K.

Длина нового Плюса равна 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм. Предшественник немного короче (4500 мм), у́же (1860 мм) и выше (1690 мм), а расстояние между осями у него составляет 2650 мм. С Uni-K не сравниваем, так как тот намного крупнее обоих.

Changan CS55 Plus нового поколения на фото минпрома КНР
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Changan CS55 Plus нового поколения на фото минпрома КНР
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Салон засвечен мельком, на изображениях видны возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы и шайба, но не факт что последняя переключает передачи – она может отвечать за выбор режима движения. Также в списке оборудования значится панорамная крыша.

Двигатель в документах минпрома пока обнаружен один – бензиновая «турбочетверка» JL473ZQ7 1.5 мощностью 188 л.с. Предыдущий CS75 Plus тоже оснащается полуторалитровым турбомотором, но у него другой индекс (JL473ZQ2) и он выдает 180 л.с. Коробки сертификационный орган не указывает. Прежний CS55 Plus доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод – лишь передний. Между тем в Китае у кроссовера первого поколения еще есть электрическая версия – у нового CS55 такая тоже, скорее всего, появится, но позже.

Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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На домашний рынок паркетник второй генерации должен выйти в этом году. Предыдущий Changan CS55 Plus сегодня стоит от 92 900 юаней (около 1 056 000 рублей по актуальному курсу), цена кроссовера без приставки начинается с отметки в 82 900 юаней (942 000 рублей).

CS55 продают и в России, у нас представлен паркетник образца 2018 года. Наша версия оснащается 143-сильным турбомотором 1.5, который работает в паре с 6МКП или 6АКП от Aisin, цена – от 1 489 900 рублей (без учета спецпредложений). 

Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный CS55 для России
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Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный CS55 для России
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Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный CS55 для России
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Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный CS55 для России
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Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный CS55 для России
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Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный CS55 для России
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Между тем в 2021-м до нас должен добраться новый CS55 – судя по всему, Plus. Но пока неизвестно, будет ли это кросс после рестайлинга 2019 года или все же второе поколение. А компанию этому паркетнику в РФ составят рестайлинговый CS35 и тот самый Uni-K.

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