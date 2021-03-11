Кроссовер Changan CS55 сменил имидж в новом поколении и стал немного мощнее

Внешний облик кросса сделали в стиле флагманского Uni-K, кроме того, CS55 слегка подрос и обзавелся другим мотором. На домашний рынок SUV, вероятно, выйдет в этом году. Нам тоже обещан новый «пятьдесят пятый», но пока неизвестно – будет ли это следующая генерация или же рестайлинг.

Паркетник CS55 в гамме Changan появился в 2017-м, год спустя ему слегка подправили дизайн, а в 2019-м в Китае дебютировал кардинально преобразившийся кросс – такая версия получила к названию приставку Plus. При этом дореформенный SUV до сих пор в строю. Ковидный 2020-й семейство на родине закончило в «минусе»: реализовано 109 029 автомобилей, что на 2% меньше, чем годом ранее. Взбодрить спрос может смена поколений, причем речь идет именно о CS55 Plus. Кстати, некоторые местные СМИ сообщают о том, что предыдущий Плюс из продажи не исчезнет. Судьба «просто» CS55 неизвестна, но не исключено, что все три варианта будут продавать одновременно – вполне обычное дело для Китая. Сам Changan пока ограничился лишь фирменными картинками, однако накануне был очередной «слив» от минпрома КНР, так что основные характеристики мы уже знаем.

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Внешне кроссовер напоминает упрощенную версию флагмана Changan – Uni-K. У Плюса аналогичный «обтекаемый» силуэт, также ему достались «мозаичная» радиаторная решетка, фары похожей формы и двухсекционный стоп-сигнал, встроенный в спойлер. Но выдвижные ручки дверей – прерогатива «уника», как и выполненные в виде единой плашки задние фонари. Кстати, вполне возможно, что CS55 Plus со сменой поколений переехал на «платформу», на которой построен Uni-K.



Длина нового Плюса равна 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм. Предшественник немного короче (4500 мм), у́же (1860 мм) и выше (1690 мм), а расстояние между осями у него составляет 2650 мм. С Uni-K не сравниваем, так как тот намного крупнее обоих.

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Салон засвечен мельком, на изображениях видны возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы и шайба, но не факт что последняя переключает передачи – она может отвечать за выбор режима движения. Также в списке оборудования значится панорамная крыша.



Двигатель в документах минпрома пока обнаружен один – бензиновая «турбочетверка» JL473ZQ7 1.5 мощностью 188 л.с. Предыдущий CS75 Plus тоже оснащается полуторалитровым турбомотором, но у него другой индекс (JL473ZQ2) и он выдает 180 л.с. Коробки сертификационный орган не указывает. Прежний CS55 Plus доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод – лишь передний. Между тем в Китае у кроссовера первого поколения еще есть электрическая версия – у нового CS55 такая тоже, скорее всего, появится, но позже.

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На домашний рынок паркетник второй генерации должен выйти в этом году. Предыдущий Changan CS55 Plus сегодня стоит от 92 900 юаней (около 1 056 000 рублей по актуальному курсу), цена кроссовера без приставки начинается с отметки в 82 900 юаней (942 000 рублей).



CS55 продают и в России, у нас представлен паркетник образца 2018 года. Наша версия оснащается 143-сильным турбомотором 1.5, который работает в паре с 6МКП или 6АКП от Aisin, цена – от 1 489 900 рублей (без учета спецпредложений).

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Между тем в 2021-м до нас должен добраться новый CS55 – судя по всему, Plus. Но пока неизвестно, будет ли это кросс после рестайлинга 2019 года или все же второе поколение. А компанию этому паркетнику в РФ составят рестайлинговый CS35 и тот самый Uni-K.

