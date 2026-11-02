Кроссовер Changan Uni-Z для России: раскрыт состав комплектаций

Новый для нашего рынка паркетник Changan будет доступен в двух вариантах исполнения. Двигатель един для обеих версий – это бензиновая турбочетверка 1.5.

Паркетник Changan Uni-Z для России официально анонсировали под конец октября. А теперь местный офис марки раскрыл оснащение нашего SUV. Напомним также, что в Китае непосредственно Uni-Z присутствует с 2024 года. А изначально паркетник там был представлен под суббрендом Oshan, но затем производитель от этого бренда отказался, и перевел его модели в гамму материнской марки. Добавим еще, что адресованный домашнему рынку кроссовер Changan Uni-Z уже слегка модернизировали, но, судя по фирменным изображениям, к нам везут прежнюю версию.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Длина нашей паркетника равна 4718 мм, колесная база – 2780 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 179 мм. Объем багажника – 638 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1425 литров.

В России Changan Uni-Z будет доступен с бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. (280 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Мотор может «питаться» АИ-92.

Кроссовер предложат в двух довольно богатых комплектациях – Люкс и Техно. Уже в базовой имеются: светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла, спортивные передние кресла, комбинированная обивка (экокожа + ткань), подогрев руля и всех сидений, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма, телематика, система бесключевого доступа, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

В топовой версии Техно появляются 20-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, сдвоенные патрубки выпускной системы, динамические указатели в задних фонарях, обивка из экокожи, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений, аудиосистема с 8 динамиками (в базе их шесть), системы предупреждения о столкновении сзади и мониторинга «слепых» зон.

В продажу Changan Uni-Z поступит в ближайшее время. Цены пока не объявлены.