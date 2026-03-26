Кроссовер Chery Fulwin T9L выходит на рынок: пока без полного привода

Компания Chery раскрыла комплектации и предварительные цены нового гибридного паркетника семейства Fulwin. На данный момент модель предложена с двумя вариантами начинки, но все исполнения имеют передний привод. Полноприводная версия поступит в продажу позже.

Выросший из концепта Fulwin E06 кроссовер Fulwin T9L фирма Chery представила еще осенью 2025-го. В самом начале года нынешнего в Китае открыли прием «слепых» заказов, то есть без объявления всех характеристик и цен. Теперь же Chery провела еще одну презентацию и опубликовала прайс-лист, хотя и он пока носит предварительный характер. Напомним, на родине Fulwin (или Fengyun) – это электрифицированное семейство Chery с отдельной эмблемой. Вот и паркетник T9L является подзаряжаемым гибридом.

Главные особенности внешности новинки – вытянутые фары, интегрированная в бампер радиаторная решетка, полускрытые ручки дверей и сделанные в виде обтекаемой плашки задние фонари. Длина Chery Fulwin T9L составляет 4870 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2920 мм. Для модели предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски.

В пятиместном салоне установлены раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), они идут уже в базе. В списке оборудования самого дешевого паркетника также значатся: две стеклянные секции в крыше, электропривод багажной двери, вентиляция и подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Топовый Fulwin T9L – это массажер передних кресел (пассажирское еще имеет откидную подставку для ног), встроенный в спинку правого сиденья столик, подогрев и вентиляция заднего дивана, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка, автопарковщик. За доплату для самой богатой комплектации можно заказать наиболее продвинутый автопилот Falcon 700 с лидаром над лобовым стеклом, 27 датчиками и чипом Horizon Journey 6P с вычислительной мощностью 560 топс. Среди опций также отдельный экран на 17,3 дюйма для задних пассажиров, который крепится к потолку.

Сейчас клиентам доступен только переднеприводный Chery Fulwin T9L. Полноприводный кроссовер поступит в продажу позже – с потребительского сайта Fulwin даже не стали убирать картинку с соответствующим значком на багажной двери. Но характеристики этой модификации официально пока не объявлены. Переднеприводный же паркетник представлен с двумя вариантами начинки. Силовая установка базового Fulwin T9L включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 217-сильный электромотор, суммарная отдача системы – 329 л.с. В остальных комплектациях кроссовер имеет турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и 353-сильный электродвигатель, совокупная мощность – 510 л.с. Начальные исполнения получили батарею емкостью 19,5 кВт*ч, только на электротяге они проедут 135 км по китайскому циклу CLTC. Более дорогие версии укомплектованы аккумулятором на 32,7 кВт*ч, запас хода – 230 км. Суммарная дальнобойность от батареи не зависит – аж 2000 км.

На данный момент за переднеприводный гибрид Chery Fulwin T9L просят 139 900 – 169 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 2 млн рублей по актуальному курсу. После запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся чуть ниже предварительных.