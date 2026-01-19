Кроссовер Fulwin T9L от Chery доступен к заказу, на очереди – седан Fulwin A9

Еще весной 2024-го компания Chery представила концептуальный кроссовер под названием Fulwin E06. Серийная версия дебютировала осенью прошлого года, тогда же выяснилось, что в продажу паркетник поступит как Fulwin T9L. Ну а в минувшие выходные Chery провела еще одну презентацию, в рамках которой начала принимать «слепые» заказы на новинку, то есть без объявления цен. Полноценный запуск состоится после китайского Нового года (в этом году его празднуют в середине февраля). Напомним, в Китае Fulwin (или Fengyun) – это электрифицированное семейство Chery с отдельной эмблемой.

Длина Chery Fulwin T9L равна 4870 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, колесная база составляет 2920 мм.Среди особенностей внешности – вытянутые фары, интегрированная в бампер радиаторная решетка, полускрытые ручки дверей и монофонарь обтекаемой формы. Кроме того, над лобовым стеклом есть лидар – для кроссовера предусмотрен автопилот Falcon 700+, этот комплекс также включает 27 датчиков и чип Horizon Journey 6P с вычислительной мощностью 560 топс.

В пятиместном салоне – двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува расположен ряд физических клавиш. В верхней части двухэтажного тоннеля также находятся беспроводная зарядка и пара неприкрытых подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Для паркетника еще заявлены подогрев и вентиляция всех кресел (передние вдобавок имеют массажер), аудиосистема с 23 динамиками и бокс с функциями подогрева и охлаждения.

Chery Fulwin T9L представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает турбомотор 1.5 (156 л.с.) – вероятно, он работает в основном в режиме генератора. По предварительным данным, суммарная отдача паркетника – 354 л.с. и 330 Нм. Также известно, что модель будет доступна с полным приводом, но подробностей о начинке такой версии еще нет. Не рассказала компания и о батарее. В Chery лишь заявили о том, что только на электротяге кроссовер способен проехать 230 км по китайскому циклу CLTC.

Между тем китайцам Fulwin T9L в целом приглянулся. Как похвастались в Chery, даже без всех характеристик за сутки кроссовер собрал более 6000 заявок.

Одновременно анонсирован новый седан семейства Fulwin – A9 (не путать с Chery Fulwin A9L). Эта четырехдверка «выросла» из концепта Fulwin E05 образца 2024 года, серийную версию впервые показали прошлой осенью – вместе с паркетником. Снаружи и внутри товарный седан подражает T9L. А вот информации о технике Fulwin A9 все еще нет – полноценная премьера тоже пройдет после китайского Нового года.