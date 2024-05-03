Chery расширит семейство Fulwin: на подходе необычный кроссовер E06 и большой седан A9

Новинки представлены в виде прототипов, однако, как ожидается, серийные версии от своих предвестников сильно отличаться не будут. По крайней мере, одна из моделей может выйти на рынок уже в этом году.

Осенью прошлого года компания Chery запустила в Китае электрифицированную линейку, для которой возродили название Fulwin (на китайском оно звучит как Fengyun). Прежде это имя, напомним, носила первая модель марки Чери, дебютировавшая в 1999-м; позже у той машины появился наследник, и он знаком россиянам – речь идет об Амулете. Первенцем же нового семейства стал седан Fulwin A8, то есть гибридная версия Chery Arrizo 8: такая четырехдверка уже поступила в продажу. Недавно в КНР открыли прием заказов на крупный кроссовер Fulwin T9 (гибридный брат Chery Tiggo 9/Jaecoo J8), плюс к старту продаж готовится паркетник Fulwin T6 (разновидность Chery Explore 06/Jaecoo J7). Ну а в рамках проходящего в эти дни Пекинского автосалона Chery анонсировала еще две модели семейства – там показали кросс Fulwin E06 и седан Fulwin A9. Это пока еще концепты, но приближенные к производству. Начнем с паркетника.

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Сразу отметим, что кросс не похож на клона какой-либо машины другого суббренда Chery: видимо, это самостоятельная модель Fulwin, ну или донора пока не удалось идентифицировать. Особенности внешности Chery Fulwin E06 – купеобразный силуэт, бумерангоподобные фары и овальные задние фонари, которые к тому же объединены светящейся плашкой. Под головной оптикой расположены табло – как у моделей Exeed/Exlantix. Дисплей есть и на левом переднем крыле: он может отображать уровень зарядки или информацию о погоде. Для кроссовера также предусмотрен лидар. По предварительным данным, длина Fulwin E06 равна 4820 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2920 мм.

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В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, центральные дефлекторы обдува расположены прямо на тоннеле. Chery Fulwin E06 также получил двухспицевое рулевое колесо и сразу две площадки для беспроводной зарядки.



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О технике сама Chery еще не рассказала. Китайские профильные СМИ пишут, что товарный кросс будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара.



Представленный в Пекине прототип Chery Fulwin A9 – это уже третий вариант дизайна экстерьера грядущего седана. Видимо, окончательный. Первый шоу-кар – Arrizo Star – продемонстрировали весной прошлого года. Публичную премьеру второго – уже с именем Fulwin A9 – провели осенью 2023-го. От предыдущей версии нынешняя четырехдверка отличается бамперами, кроме того, заменили ручки дверей (прежде ручки были выдвижными), а задний номерной знак перенесли на крышку багажника. Интерьер на этот раз не показали.

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Точные габариты «девятки» все еще не раскрыты. Известно лишь, что серийная модель окажется крупнее Chery Arrizo 8/Fulwin A8. К примеру, длина предназначенной для России «восьмерки» равна 4757 мм, расстояние между осями – 2770 мм. Chery Fulwin A9 предложат с гибридной установкой, но подробностей о начинке тоже пока нет.

Китайцы считают, что минимум одна из показанных на Пекинской выставке новинок Fulwin может стать серийной до конца текущего года. А впоследствии модели семейства вполне могут добраться и до российского рынка – под каким-нибудь другим названием или даже суббрендом Chery.

