Линейку Chery пополнил большой кроссовер Fulwin T9. Ждём в России?

Производство нового SUV уже началось, в продажу он поступит в следующем году. Модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

В ноябре компания Chery анонсировала в Китае новую электрифицированную линейку, для которой возродили название Fulwin (на китайском звучит как Fengyun). Напомним, это имя носила первая модель марки Чери, дебютировавшая в 1999 году, а позже у той машины появился наследник, и он знаком россиянам – речь идет об Амулете. В рамках презентации нового семейства показали концептуальные четырехдверку Fulwin A9 и кроссовер Fulwin T11. Однако первыми в серию отправили совсем другие модели. Так, на родине Chery уже принимают предварительные заказы на седан Fulwin A8, то есть гибридный вариант представленного в РФ Chery Arrizo 8. А теперь китайцы объявили о старте производства бензоэлектрического кроссовера Fulwin T9.

Серийный Chery Fulwin T9 1 / 3 Серийный Chery Fulwin T9 2 / 3 Серийный Chery Fulwin T9 3 / 3

В предсерийном виде паркетник уже показывали местным журналистам – в том SUV легко угадывался Chery Tiggo 9, хотя у гибрида по-другому оформили передок (фото прототипа опубликовало издание Autohome). Но товарный Chery Fulwin T9 выглядит иначе: его фары лишены острых уголков, вдобавок на «носу» красуются вертикальные прорези вместо горизонтальных.



Серийный Chery Fulwin T9

Кроме того, у конвейерного T9 оригинальный интерьер – с двумя отдельными экранами, тогда как представленный ранее гибрид внутри практически дословно повторил Tiggo 9 (у прототипа и Tiggo 9 внутри установлено табло). Впрочем, не исключено, что в продажу поступят обе версии: например, Chery Fulwin A8 тоже имеет два варианта дизайна.



Интерьер серийного Chery Fulwin T9

Как бы то ни было, Fulwin T9 все равно остался родственником Tiggo 9 – у машин идентичные габариты. Длина гибридного кросса равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2820 мм. Предполагается, что паркетник линейки Fulwin будет доступен с пяти- или шестиместным салоном (исходный кроссовер Chery бывает пяти- или семиместным).



Такой Chery Fulwin T9 ранее показали китайским журналистам 1 / 3 Такой Chery Fulwin T9 ранее показали китайским журналистам 2 / 3 Такой Chery Fulwin T9 ранее показали китайским журналистам 3 / 3

Chery Fulwin T9 – это подзаряжаемый гибрид, в состав установки C-DM входят бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и пара электродвигателей. Емкость батареи сам производитель еще не указал, при этом китайские медиа пишут, что только на электротяге кроссовер сможет проехать 100 или 160 км (в зависимости от версии; по циклу WLTC).



Полноценную презентацию Chery Fulwin T9 проведут в следующем году, после чего паркетник поступит в продажу.

Chery Tiggo 9 1 / 3 Chery Tiggo 9 2 / 3 Chery Tiggo 9 3 / 3

Между тем впоследствии гибрид вполне могут вывести и на наш рынок, но с другими эмблемой и шильдиками. В РФ кросс может появиться либо как модель только что созданной новой марки Chery Tiggo (прежде бренд анонсировался под названием Chery NEV), либо как Jaecoo J8 PHEV (чисто бензиновый J8 – это клон Chery Tiggo 9, «углеводородный» кросс Jaecoo у нас стартует в 2024-м).

