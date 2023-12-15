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  • Марка Jaecoo раскрыла свежие подробности о J8 для России и анонсировала ещё две новинки

Марка Jaecoo раскрыла свежие подробности о J8 для России и анонсировала ещё две новинки

15.12.2023 141 0 0

Наряду с «традиционными» SUV компания будет продавать в РФ еще и гибриды. Модельную гамму расширят в следующем году.

Бренд Jaecoo (Джейку́) пополнил портфель компании Chery в 2023-м, он был создан специально для экспортных рынков. Первенцем стал кроссовер Jaecoo J7 (в некоторых странах – просто Jaecoo 7), в РФ он стартовал в сентябре. А уже в ноябре российское подразделение марки анонсировало вторую модель – более крупный SUV с индексом J8 (кое-где это Jaecoo 8, а дебютировал он как Jaecoo 9). Теперь же местный офис поделился свежими подробностями о нашей «восьмерке», вдобавок озвучены планы по другим новинкам.

Jaecoo J8
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Jaecoo J8
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Jaecoo J8
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Напомним, Jaecoo J8 представляет собой Chery Tiggo 9 с другими эмблемой и шильдиками, плюс модели Джейку еще слегка подретушировали радиаторную решетку (у J7 в Китае тоже есть брат от Chery – Explore 06). Размеры, скорее всего, совпадают: длина кросса Чери равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699/1710 мм (в зависимости от исполнения), колесная база – 2820 мм.

Jaecoo J8

Двигатель у кроссоверов один на двоих – бензиновая турбочетверка 2.0, однако для РФ ее ожидаемо «придушили»: 249 л.с. против 261 л.с. в Китае. Наш Jaecoo J8 будет доступен с адаптивной подвеской и полным приводом. Про коробку пока не рассказали, но полноприводный Chery Tiggo 9 имеет классический восьмиступенчатый автомат: вероятно, он же достался Jaecoo J8 (переднеприводный Tiggo 9 комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями).

Jaecoo J8
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Jaecoo J8
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Jaecoo J8
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Российскому кроссоверу также обещаны полностью светодиодная оптика и 20-дюймовые колеса. В салоне будут изогнутое табло, отделка высококачественными материалами (включая кожу Nappa) и атмосферная подсветка с гаммой из 256 цветов (к слову, Tiggo 9 бывает пяти- или семиместным, однако какие версии готовят для РФ — пока неизвестно). «Восьмерке» положено множество современных ассистентов, хотя их перечня еще нет. Например, в арсенале Chery Tiggo 9 значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Chery Tiggo 9
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Chery Tiggo 9
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Chery Tiggo 9
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Chery Tiggo 9
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Chery Tiggo 9
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Chery Tiggo 9
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В России продажи Jaecoo J8 начнутся в первом квартале 2024 года. Во втором квартале местную гамму марки пополнит подзаряжаемый гибрид Jaecoo J7 PHEV, а следом до дилеров доберется и J8 PHEV: про электрифицированные кроссоверы компания расскажет позже.

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