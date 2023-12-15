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  • Ребрендинг до старта: вместо Chery NEV в РФ будет Chery Tiggo, первая модель удивит!

Ребрендинг до старта: вместо Chery NEV в РФ будет Chery Tiggo, первая модель удивит!

15.12.2023 39 0 0

Российское представительство китайской компании Chery сегодня объявило о переименовании анонсированного в прошлом месяце нового суббренда электрифицированных автомобилей: вместо безликой для российского потребителя аббревиатуры NEV решено сделать ставку на хорошо узнаваемое имя Tiggo, под ним в нашу страну приедут новые электрические и plug-in гибридные модели Chery, причём электрические уже показаны на закрытой дилерской презентации. Рассказываем, что известно на данный момент.

Широко распространённая в Китае аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили на топливных элементах. Компания Chery сейчас активно развивает NEV-направление своего бизнеса, в Китае под него даже реанимаровали марку Fulwin, но в России у Chery будет своя NEV-история.

В ноябре АО «Чери Автомобили Рус» анонсировало запуск в нашей стране суббренда Chery NEV, а сегодня было объявлено, что вместо Chery NEV будет Chery Tiggo, хотя концепция, по сути, никак не изменилась: под NEV-модели будет создана собственная дилерская сеть, к концу 2024 года она будет насчитывать 70 дилерских центров по всей стране.

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12 декабря российский офис Chery провёл закрытую презентацию нового суббренда для дилеров и показал на ней две первые модели, обе электрические — городской электромобиль Tiggo eQ1 и среднеразмерный кроссовер Tiggo eQ7. Всего к концу 2024 года модельный ряд свежеиспечённого суббренда Chery Tiggo будет насчитывать семь моделей, из ни три — электрические, четыре — гибридные.

У самого бренда Chery в РФ уже есть три гибридные модели — они отойдут новому суббренду, то есть Chery Tiggo. При этом чисто бензиновые модели Tiggo останутся под крылом материнского бренда, то есть Chery.

Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Для СМИ и конечного потребителя пока официально анонсирован только электрокар Tiggo eQ1, его продажи в России должны начаться в апреле-мае следующего года. В Китае Chery eQ1 известен с 2016 года под именем Little Ant (маленький муравей), сегодня он является частью электрического суббренда QQ вместе с кросс-хэтчбеком QQ Wujie Pro и недавно обновлённым хэтчбеком QQ Ice Cream. Сам Little Ant/eQ1 минувшей осенью в Китае пережил рестайлинг и получил полностью новый салон. К нам же, как можно понять по опубликованным в социальной сети ВKонтакте фото и видео с закрытой презентации, приедет eQ1 с изменённой, более брутальной внешностью и рестайлинговым салоном.

Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Габаритная длина актуального Little Ant/eQ1 для китайского рынка — 3200 мм, ширина — 1670 мм, высота — 1550 мм, колёсная база — 2150 мм. Салон рассчитан на четверых, и даже для багажа место есть — правда, влезет туда лишь пара небольших сумок.

Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Обновлённый Chery Little Ant/eQ1 для китайского рынка
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Единственный электромотор в Little Ant/eQ1 расположен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 36 кВт (49 л.с.) и 95 Нм. Ёмкость батареи — 25,05 либо 29,23 кВт·ч , запас хода на одной зарядке — 251 и 321 км по циклу CLTC соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. До рестайлинга у «муравья» была также версия с мотором мощностью 55 кВт (75 л.с.), батареей ёмкостью 40,3 кВт·ч и запасом хода на одной зарядке в 408 км по циклу CLTC. Какое «железо» будет у российской версии модели, пока неизвестно. Заметим, что прежде китайские «электрички» такого класса в Россию никто официально не поставлял.

Chery eQ7 для китайского рынка
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Chery eQ7 для китайского рынка
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О кроссовере eQ7 мы здесь подробно рассказывать не будем, так как давали о нём заметку в августе, здесь лишь вкратце напомним, что Chery eQ7 — это рестайлинговая версия кроссовера eQ5 образца 2020 года. Габаритная длина eQ7 — 4675 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2830 мм. В Китае Chery eQ1 оснащается единственным электромотором на задней оси мощностью 135 кВт (184 л.с.) либо 155 кВт (211 л.с.), ёмкость батареи — 53,87 либо 67,12 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 412 и 512 км по циклу CLTC соответственно.

Chery eQ7 для китайского рынка
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Chery eQ7 для китайского рынка
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Chery eQ7 для китайского рынка
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Добавим, что в арсенале Chery с этого года есть также чисто электромобильный бренд iCar, но для России он пока не анонсирован.

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