Посвежевший «паркетник» сфотографировали в Китае. Модель обновили в стиле концептуального кросса, пока так и не ставшего серийным.

Снимки рестайлингового Tiggo 7 оказались в распоряжении «поднебесного» издания Bitauto. Судя по кадрам, внешний облик «паркетника» обновили в стиле концепта Model Young: прототип дебютировал в прошлом году, его представила компания Qoros, совладельцем которой тогда еще являлась Chery (китайцы владели Коросом на пару с фирмой Kenon, подразделением Israel Corporation). Концепт был построен как раз на базе Tiggo 7, в серию его так и не отправили, а в начале 2018-го Чери объявила о продаже контрольного пакета акций Qoros китайскому холдингу Baoneng Group.

От прототипа Qoros Model Young «семерке» достались передний бампер с серебристой накладкой, противотуманки и расположенная на радиаторной решетке массивная хромированная плашка. Сама решетка – тоже иная. В салоне Chery Tiggo 7 – новое рулевое колесо (у концепта Qoros и дореформенной «семерки» такого нет), у приборов освежили графику.

1 / 2 На фото: слева - обновленный Chery Tiggo 7, справа - седан Chery Arrizo GX 2 / 2 На фото: салон обновленного Cgery Tiggo 7

Моторная гамма, скорее всего, прежняя: дорестайлинговый Tiggo 7 в Китае доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 или 152 л.с., а также с «атмосферником» 2.0, выдающим 122 л.с. Первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной трансмиссией, второй работает в паре с вариатором. Привод у Tiggo 7 – только передний.

1 / 3 На фото: концепт Qoros Model Young 2 / 3 На фото: концепт Qoros Model Young 3 / 3 На фото: концепт Qoros Model Young

Официальная премьера обновленного кроссовера Chery, вероятно, состоится до конца текущего года. Дореформенная «семерка» в Китае стоит от 97 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 973 000 рублей по актуальному курсу. Продажи Chery Tiggo 7 в Поднебесной падают: в январе-мае 2018-го реализовано 12 653 таких автомобиля против 29 249 единиц по итогам первых пяти месяцев 2017-го.

1 / 3 На фото: дореформенный Chery Tiggo 7 2 / 3 На фото: дореформенный Chery Tiggo 7 3 / 3 На фото: дореформенный Chery Tiggo 7

Кстати, на одном из шпионских фото рядом с «паркетником» стоит седан – это Chery Arrizo GX, его представили буквально на прошлой неделе. «Четырехдверка» оснащается тем же 147-сильным турбомотором 1.5, что и Tiggo 7. У седана двигатель работает в паре с 5МКП или вариатором.

Кроссовер Chery Tiggo 7 должен появиться в России: по информации Kolesa.ru, эта модель доберется до нашей страны в начале следующего года. Скорее всего, к нам привезут дореформенный «паркетник». Седан Arrizo GX в РФ поставлять пока не планируют, хотя за пределы Китая «четырехдверка» все же выберется – на экспорт ее отправят под именем Arrizo 6.