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  • Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ появился в продаже на российском рынке. Цена известна

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ появился в продаже на российском рынке. Цена известна

18.05.2023 96 0 0

Рекомендованная розничная стоимость гибридного паркетника китайской марки составляет 4 799 900 рублей.

Представительство Chery в РФ анонсировало появление на местном рынке кроссовера Tiggo 8 Pro e+ в декабре 2022-го, а название было обнародовано в начале марта текущего года. Стоит напомнить, что в Поднебесной такая же модель продаётся под именем Tiggo 8 Plus Kunpeng e+. Пару недель назад стало известно о том, что российские дилеры бренда начали собирать предзаказы, а теперь начались «живые» продажи гибридного SUV.

На фото: Chery Tiggo 8 Pro e+

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Chery Tiggo 8 Pro e+ получил гибридную силовую установку, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый турбомотор. Его отдача составляет 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Он работает в тандеме с двумя электромоторами, которые в течение 30 минут выдают дополнительные 88 л.с. Совокупная мощность этой системы равна 235 л.с., в комплект предлагается трёхступенчатая автоматическая коробка передач DHT (Dedicated Hybrid Transmission), которая была разработана Chery специально для бензоэлектрических автомобилей.

Согласно ранее проведённым тестам, максимальный пробег при полной заправке бензобака и с полностью заряженной батареей при движении в режиме «трасса» равен 1000 км. Кроме того, при идеальных условиях расход топлива на 100 км пути равен 1 литру; а при эксплуатации в реальных условиях – от 1,3 литра 92-го бензина на «сотню».

На фото: салон Chery Tiggo 8 Pro e+

При движении в чисто электрическом режиме запаса хода у подзаряжаемого гибридного кроссовера хватает на 75 км пути (при расчёте по циклу NEDC). На разгон от 0 до 100 км/ч гибридному кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro e+ нужно 7,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ представлен на российском рынке только в топовой комплектации – Ultimate. В оснащение автомобиля входят анатомические сидения с различными регулировками, обогревом и вентиляцией. На передней панели расположены пара сдвоенных дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый: один из них представляет собой виртуальную «приборку», второй – тачскрин информационно-развлекательной системы (на него в том числе выводятся данные от системы кругового обзора, которая активируется в автоматическом режиме при скорости ниже 20 км/ч).

В передней части центральной консоли Tiggo 8 Pro e+ есть ещё один сенсорный экран, с помощью которого можно управлять двухзонным климат-контролем, обогревом и вентиляцией передних кресел. Кроме того, в список оборудования входят акустическая система Sony с восемью динамиками, панорамная крыша, 18-дюймовые алюминиевые колёсные диски, передние и задние датчики парковки,  шесть подушек безопасности, полный «зимний» пакет» и многое другое.

Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда в РФ, рекомендованная розничная цена гибридного кроссовера составляет 4 799 900 рублей (с учётом выгод по маркетинговым программам Chery Tiggo 8 Pro e+ можно купить за 3 919 900 рублей). Кстати, в российском офисе напомнили, что тем, кто оформит покупку до конца июня 2023 года, в подарок предложат домашнюю настенную зарядную станцию и сертификат на её установку. Она позволяет полностью зарядить батарею гибрида за 2,5 часа, что примерно на 70% быстрее, чем от обычной розетки.

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