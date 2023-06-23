Кроссовер Cupra Ateca пошёл на понижение: теперь с моторами от исходного Seat

Кросс Cupra Ateca дебютировал в 2018 году, он стал первой моделью отдельной спортивной марки Cupra, хотя и сделан на базе одноименной пятидверки Seat (самостоятельные модели у Купры появились позже). Рестайлинг оба SUV пережили в 2020-м, а теперь Cupra Ateca довели до нового модельного года.

Главное – расширена линейка версий. Прежде «спортсмен» предлагался исключительно с турбочетверкой 2.0 TSI на 300 л.с. и 400 Нм и полным приводом 4Drive (у исходного Seat Ateca мотора такой мощности нет). Теперь же к заказу доступны «простые» варианты с техникой от родственного Сеата (но литровая тройка Купре все-таки не досталась): можно выбрать Cupra Ateca с бензиновыми турбомоторами 1.5 TSI или 2.0 TSI мощностью 150 и 190 л.с. соответственно (250 и 320 Нм). Все двигатели сочетаются с 7DSG (для Seat Ateca еще предусмотрена механика), паркетник с полуторалитровым мотором бывает только с передним приводом, 190-сильный – всегда полноприводный.



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В немецкой брошюре Cupra Ateca указано, что кроссовер с 1.5 TSI наберет первую «сотню» за 9,3 секунды, с младшей версией 2.0 TSI – за 7,9 секунды. Топовый же 300-сильный паркетник это упражнение проделает за 4,9 секунды. Максимальная скорость – 199, 212 и 250 км/ч соответственно.



Есть еще одна обновка – иной задний диффузор. Как и раньше, Cupra Ateca по умолчанию имеет светодиодную оптику, спортивные ковшеобразные кресла, климат-контроль, мультимедиа-систему с экраном диагональю 9,2 дюйма и семь подушек безопасности. Для модели также предусмотрены (уже в зависимости от исполнения) 19- или 20-дюймовые колеса, адаптивная подвеска DCC и тормоза Brembo.

Производство Cupra Ateca с новыми моторами начнется в третьем квартале. В Германии, например, уже есть цены: за кросс с 1.5 TSI просят минимум 40 990 евро, модель со 190-сильным 2.0 TSI стоит от 45 150 евро. Ну а цена 300-сильного паркетника нового модельного года начинается с отметки 50 900 евро.

