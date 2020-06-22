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  • Обновился вслед за Сеатом: кроссовер Cupra Ateca получил иной руль и стал динамичнее

Обновился вслед за Сеатом: кроссовер Cupra Ateca получил иной руль и стал динамичнее

22.06.2020 271 0 2

«Посвежевший» паркетник суббренда остался с прежним 300-сильным мотором, но первую «сотню» теперь набирает быстрее.

 

Компания Seat представила модель Ateca в Женеве в 2015 году, а на конвейер модель встала в 2016-ом. «Заряженная» версия этого кроссовера стала первенцем суббренда Cupra – такой автомобиль был представлен в феврале 2018-го. Неделю назад Сеат презентовал рестайлинговый «обычный» паркетник, а теперь пришла очередь обновлённого «горячего» Cupra Ateca.
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Кроссовер весьма уверенно чувствует себя на европейском рынке: по итогам прошлого года дилеры продали 90 291 шт., что на 26% больше, чем в 2018-ом. Как отметили в компании, из них примерно 15% приходится на Ateca марки Cupra, при этом «прибавка» в годовом выражении составила 72%.

Изменения во внешности у Cupra Ateca примерно те же, что и у «стандартного» кросса. Речь идёт о полностью светодиодной головной оптике и фонарях с динамическими поворотниками, иной решётке радиатора в форме шестиугольника с рисунком в виде крупной сетки (как у другого SUV бренда – Formentor), более агрессивном переднем бампере с крупными воздухозаборниками и новых 19-дюймовых колёсных дисках с медными акцентами.

В салоне рестайлинговой Cupra Ateca есть цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма (как у Seat Tarraco), «посвежевшая» мультимедийная система с новым интерфейсом, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, функцией распознавания голосовых команд и сенсорным экраном диагональю 9,2 дюйма (раньше тачскрин был 8,0-дюймовым). Кроме того, интерьер «освежили» за счёт другого отделанного кожей рулевого колеса с двумя дополнительными кнопками. Одна из них отвечает за выбор ездового режима (Cupra, Normal, Sport, Individual, Offroad, Snow). Вторая в свою очередь запускает и глушит двигатель (раньше она располагалась на центральном тоннеле). В декоре салона тоже присутствуют медные акценты.

Двигатель, которым оснащается обновлённый кроссовер Cupra Ateca, остался прежним: под капотом располагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор TSI с отдачей 300 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм. Он работает в комплекте с семиступенчатым «автоматом» DSG и системой полного привода 4Drive (с муфтой на задней оси). Максимальная скорость равна 247 км/ч (как и до рестайлинга). А вот время разгона с места до «сотни» сократилось на 0,3 секунды и теперь составляет 4,9 секунды.

Как и у дореформенной версии, у обновлённого «горячего» паркетника в стандартное оснащение входят: адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и адаптивная подвеска DCC (разработка концерна Volkswagen). Разработчики перекалибровали рулевое управление и механизм работы дроссельной заслонки, что, по заверениям компании, позволило улучшить маневренность автомобиля. За доплату, как и раньше, предлагается выпускная система Akrapovic, кроме того, теперь можно заказать вентилируемые 18-дюймовые тормоза Brembo.

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Производство «заряженного» кросса налажено там же, где выпускают и «обычный» Seat Ateca – на чешском заводе концерна VW. Продажи новинки на европейском рынке начнутся в третьем квартале текущего года. Цена новинки официально пока не названа, ожидается, что она будет немного выше нынешней. На крупнейшем рынке Старого Света, в Германии, стартовый ценник нынешнего паркетника Cupra Ateca равен 44 140 евро, что эквивалентно 3,4 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер новинки Cupra SEAT SEAT Ateca

 

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