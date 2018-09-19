Имя новому «паркетнику» Seat, третьему в линейке марки после Ateca и Arona, выбрали путем народного голосования еще в прошлом году, в нем приняло участие более 146 000 человек из 134 стран. Tarraco – это латинское название расположенного в Каталонии города Таррагона. Кроссовер построена на платформе MQB, а его ближайшими «родственниками» являются Skoda Kodiaq и «растянутый» Volkswagen Tiguan Allspace.

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Во внешнем облике «немца» и «чеха» почти нет ничего общего, тогда как Tarraco в профиль практически копирует длиннобазный Тигуан – у «испанца» такие же поясная линия и колесные арки, сохранились даже треугольные окошки спереди. Но переднюю часть и корму, конечно, оформили по-другому. Кстати, Tarraco стал первой моделью Seat, экстерьер которой выполнен в обновленном стиле: позже подобные радиаторная решетка и оптика появятся и у других машин бренда.

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Таррако превосходит своих «братьев» по длине: 4735 мм против 4701 мм у Tiguan Allspace и 4697 мм у Kodiaq. Колесная база флагмана испанской марки – 2791 мм, как у Кодиака (у Тигуана – 2790 мм). Для всех трех кроссоверов опционально доступен третий ряд сидений. Объем багажника Seat Tarraco идентичен «растянутому» Тигуану: от 760 до 1920 литров в пятиместной версии и 700 – 1775 литров в семиместном варианте.

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Пока для новинки Seat заявлены только две богатые комплектации — Style и Xcellence. В списке стандартного оборудования значатся светодиодные фары, мультимедийная система, климат-контроль, система удержания в полосе движения. Среди опций – виртуальная «приборка», адаптивные амортизаторы, мультимедиа с функцией управления жестами (впервые для марки), адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

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На старте продаж Seat Tarraco предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) – такие моторы есть и в гамме Kodiaq. Переднеприводному Tarraco положена шестиступенчатая «механика», полноприводный кросс комплектуется семиступенчатой коробкой DSG. Позже моторную гамму обещают расширить. Не исключено, что Tarraco обзаведется еще и гибридной версией.

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Производство нового кроссовера Seat наладят не в Испании, а на головном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге – там же, где собирают Tiguan Allspace. В Европе заказы на Tarraco начнут принимать в декабре текущего года, первые клиенты получат свои автомобили в начале 2019-го. Цены пока не объявлены, но зарубежные СМИ предполагают, что в «базе» новинка будет стоить где-то 30 000 евро – это примерно 2 375 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, длиннобазный VW Tiguan Allspace в Германии, например, обойдется минимум в 29 975 евро (около 2 373 000 рублей), а Skoda Kodiaq там же стоит от 30 090 евро (около 2 382 000 рублей).

В России автомобили Seat не продают. Испанская марка несколько раз пыталась закрепиться в нашей стране (впервые бренд вышел на рынок РФ еще в 90-х), но спрос на машины ввиду отсутствия локального производства всегда был невысок. Окончательно российский рынок Seat покинул в 2014-м, его возвращение не планируется.