Кроссовер Denza N8L от BYD получил новую начинку и подешевел

Полноприводный гибридный кроссовер Denza N8L с шестиместным салоном дебютировал в Китае в прошлом году. Силовая установка такого SUV включает бензиновый турбомотор 2.0 (207 л.с.) и сразу три электродвигателя (один спереди, два сзади), которые вместе выдают 762 л.с. и 871 Нм. Гибрид стартовал с батареей емкостью 46,9 кВт*ч, но затем ему отрядили аккумулятор нового поколения на 75,26 кВт*ч. В целом, N8L приглянулся китайцам: по данным BestSellingCarsBlog, в январе-августе текущего года гибридный SUV разошелся тиражом 21 174 экземпляра. А упрочить позиции модели призвана новая, полностью электрическая версия. Прием заказов на EV-вариант стартовал сегодня, 14 сентября. Ну и напомним, что изначально марка Denza была создана компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта, и ныне это суббренд BYD.

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В отличие от гибридного кроссовера, электроверсия предложена исключительно с задним приводом. Denza N8L EV достались 503-сильный электромотор (500 Нм) и батарея емкостью 130,15 кВт*ч. Запас хода – 960 км по циклу CLTC. С места до «сотни» заднеприводный электрический паркетник разгоняется за 6,4 секунды, тогда как полноприводный и куда более мощный гибрид это упражнение проделает за 3,7 секунды. Как и гибридный SUV, электрический по умолчанию имеет пневмоподвеску, есть и режим «краба».

В плане дизайна электрокросс от гибрида ничем не отличается, внешность оформлена в стиле старшего паркетника Denza N9. Главные фишки экстерьера Denza N8L – раздвоенные секции дневных ходовых огней, выполненные в том же ключе задние фонари, вертикальные блоки основных фар и выдвижные ручки дверей. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки.

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Габариты у двух модификаций тоже совпадают. Длина N8L равна 5200 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Обеим версиям положены 20-дюймовые диски. EV-кроссовер тоже предложен в шестиместном исполнении. Объем багажника варьируется от 364 до 1128 литров. Спереди имеется дополнительный отсек на 208 литров.

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Внутри Denza N8L EV – те же три экрана, что и у гибрида, они идут уже в базе. Перед водителем установлена приборка на 13,2 дюйма, перед передним пассажиром – дисплей аналогичного размера, а по центру – планшет диагональю 17,3 дюйма. Всего у электрического N8L две комплектации. В списке стандартного оборудования также значатся: проекционный дисплей, подогрев всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, холодильник. Обе версии еще имеют автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Топовый кроссовер Denza N8L EV – это также потолочный планшет (17,3 дюйма) для задних пассажиров и салонная камера.

Заднеприводный электрический паркетник оценили в 299 800 – 329 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,76 млн – 4,14 млн рублей по актуальному курсу. Полноприводный гибрид Denza N8L сегодня обойдется в 319 800 – 349 800 юаней (4,01 млн – 4,4 млн рублей).

Между тем скоро Denza выведет на домашний рынок еще один электрический кроссовер – модель с возрожденным индексом N8. Этот SUV получил оригинальные внешность и пятиместный интерьер, для него предусмотрен трехмоторный полный привод.