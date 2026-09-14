Новинки ×

Кроссовер Denza N8L от BYD получил новую начинку и подешевел

14.09.2026 901 0 0
Кроссовер Denza N8L от BYD получил новую начинку и подешевел

Марка BYD расширила линейку версий большого трехрядного паркетника N8L – наряду с полноприводным гибридом клиентам теперь доступен заднеприводный электрокар. EV-кроссовер предложен в двух комплектациях.

Полноприводный гибридный кроссовер Denza N8L с шестиместным салоном дебютировал в Китае в прошлом году. Силовая установка такого SUV включает бензиновый турбомотор 2.0 (207 л.с.) и сразу три электродвигателя (один спереди, два сзади), которые вместе выдают 762 л.с. и 871 Нм. Гибрид стартовал с батареей емкостью 46,9 кВт*ч, но затем ему отрядили аккумулятор нового поколения на 75,26 кВт*ч. В целом, N8L приглянулся китайцам: по данным BestSellingCarsBlog, в январе-августе текущего года гибридный SUV разошелся тиражом 21 174 экземпляра. А упрочить позиции модели призвана новая, полностью электрическая версия. Прием заказов на EV-вариант стартовал сегодня, 14 сентября. Ну и напомним, что изначально марка Denza была создана компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта, и ныне это суббренд BYD.

1 / 2
2 / 2

В отличие от гибридного кроссовера, электроверсия предложена исключительно с задним приводом. Denza N8L EV достались 503-сильный электромотор (500 Нм) и батарея емкостью 130,15 кВт*ч. Запас хода – 960 км по циклу CLTC. С места до «сотни» заднеприводный электрический паркетник разгоняется за 6,4 секунды, тогда как полноприводный и куда более мощный гибрид это упражнение проделает за 3,7 секунды. Как и гибридный SUV, электрический по умолчанию имеет пневмоподвеску, есть и режим «краба».

В плане дизайна электрокросс от гибрида ничем не отличается, внешность оформлена в стиле старшего паркетника Denza N9. Главные фишки экстерьера Denza N8L – раздвоенные секции дневных ходовых огней, выполненные в том же ключе задние фонари, вертикальные блоки основных фар и выдвижные ручки дверей. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки.

1 / 2
2 / 2

Габариты у двух модификаций тоже совпадают. Длина N8L равна 5200 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Обеим версиям положены 20-дюймовые диски. EV-кроссовер тоже предложен в шестиместном исполнении. Объем багажника варьируется от 364 до 1128 литров. Спереди имеется дополнительный отсек на 208 литров.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Внутри Denza N8L EV – те же три экрана, что и у гибрида, они идут уже в базе. Перед водителем установлена приборка на 13,2 дюйма, перед передним пассажиром – дисплей аналогичного размера, а по центру – планшет диагональю 17,3 дюйма. Всего у электрического N8L две комплектации. В списке стандартного оборудования также значатся: проекционный дисплей, подогрев всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, холодильник. Обе версии еще имеют автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Топовый кроссовер Denza N8L EV – это также потолочный планшет (17,3 дюйма) для задних пассажиров и салонная камера.

Заднеприводный электрический паркетник оценили в 299 800 – 329 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,76 млн – 4,14 млн рублей по актуальному курсу. Полноприводный гибрид Denza N8L сегодня обойдется в 319 800 – 349 800 юаней (4,01 млн – 4,4 млн рублей).

Между тем скоро Denza выведет на домашний рынок еще один электрический кроссовер – модель с возрожденным индексом N8. Этот SUV получил оригинальные внешность и пятиместный интерьер, для него предусмотрен трехмоторный полный привод.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Denza Denza N8L BYD

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться Есть вещи, которые мы покупаем совершенно спокойно. Молоко – смотрим срок годности. Телефон – характеристики. Диван – садимся и проверяем, не провалимся ли к соседям этажом ниже. А бензин пр... 693 8 1 14.09.2026
Статьи / История Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора: одинаковые машины с разными именами Автомобили иногда напоминают творческих людей, берущих себе не просто псевдонимы, а целиком меняющие имя и фамилию. Например, выходец из бедной нижегородской семьи Алексей Пешков превратился... 11360 1 1 13.09.2026
Статьи / Тесты Размер не имеет значения: тест на знание особенностей Mercedes-Benz 190 Невзирая на относительно скромные габариты, Mercedes-Benz с внутризаводским обозначением W201 за десять лет конвейерной жизни успел обзавестись целой армией поклонников и спустя три десятил... 3322 1 2 12.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 50575 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 47337 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 13894 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
12 Когда даже задранный мотор радует: опыт владения Mercedes-Benz CL 500...
11 Подъем на холостых: первый тест-драйв Niva Legend 1.8
8 Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться
Новые комментарии
Change privacy settings