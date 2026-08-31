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  • Кроссовер Denza N8 возвращается: облик в новом стиле и салон, как у свежего BYD Tang

Кроссовер Denza N8 возвращается: облик в новом стиле и салон, как у свежего BYD Tang

31.08.2026 1080 0 0
Кроссовер Denza N8 возвращается: облик в новом стиле и салон, как у свежего BYD Tang

Кроссовер марки Denza с возрожденным индексом N8 будет доступен исключительно в виде электрокара. Паркетник предложат с задним или трехмоторным полным приводом. В продажу новинка поступит в ближайшее время.

Кроссовер с именем Denza N8 дебютировал Китае еще в 2023 году. По сути, он был рестайлинговым вариантом модели Denza X на базе старого BYD Tang, которая появилась четырьмя годами ранее. Как и исходный паркетник с индексом X, та «восьмерка» в продаже провалилась, так что впоследствии ее убрали из гаммы марки. Идейным наследником стал гибридный трехрядный кроссовер Denza N8L, он стартовал в прошлом году.

Почивший кроссовер Denza N8
Почивший кроссовер Denza N8
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Почивший кроссовер Denza N8
Почивший кроссовер Denza N8
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Почивший кроссовер Denza N8
Почивший кроссовер Denza N8
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Трехрядный гибридный Denza N8L
Трехрядный гибридный Denza N8L
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Трехрядный гибридный Denza N8L
Трехрядный гибридный Denza N8L
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Трехрядный гибридный Denza N8L
Трехрядный гибридный Denza N8L
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Трехрядный гибридный Denza N8L
Трехрядный гибридный Denza N8L
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Так вот, в июле года нынешнего марка Denza анонсировала возвращение «просто» N8 – теперь это укороченная и пятиместная версия N8L. Тогда производитель показал внешность паркетника с возрожденным названием, потом опубликовали тизеры интерьера. Ну а сегодня в Сеть выложили полноценное изображение салона. Впрочем, сначала пробежимся по дизайну экстерьера. Напомним также, что изначально марка Denza была создана компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта, и ныне это суббренд BYD.

Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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У Denza N8 собственный облик, он выполнен в более свежем фирменном стиле, первым который примерил недавно стартовавший электроседан Denza Z9S. Пятиместный паркетник тоже имеет помещенные в единые корпуса вытянутые двойные LED-секции дневных ходовых огней, тогда как у Denza N8L раздельные ДХО. Кроме того, у Denza N8 полускрытые ручки дверей вместо выдвижных и монофонарь вместо раздельных же плашек у N8L. «Восьмерка» еще получила другие задний бампер и спойлер, а задний номерной знак расположен непосредственно на багажной двери (у N8L он на бампере). При этом, как и Denza N8L, пятиместный кроссовер имеет вертикальные блоки фар, активные заслонки в нижней части переднего бампера и продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Новый электрический кроссовер Denza N8

Длина нового паркетника Denza N8 равна 5150 мм, что на 50 мм меньше, чем у Denza N8L. Остальные габариты совпадают: ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм.

Новый электрический кроссовер Denza N8

Интерьер у новой «восьмерки» не такой, как у N8L. Но и не совсем оригинальный – его оформили в стиле BYD Tang третьего поколения. Как и паркетнику материнской марки, модели Denza N8 достались длинный узкий приборный экран, установленный впритык к стеклу, и гигантское единое табло мультимедийной системы. На центральном тоннеле есть две площадки для беспроводной зарядки, физические клавиши и шайба. А на передних дверях находятся отдельные панели с кнопками для настроек кресел.

Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
3 / 6
Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый электрический кроссовер Denza N8
Новый электрический кроссовер Denza N8
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Новый Denza N8 предложат только в виде электрокара. Согласно уже выданному сертификату, паркетник будет доступен с задним или трехмоторным полным приводом. У электромотора заднеприводного N8 два варианта мощности – 435 или 503 л.с. Три двигателя полноприводного исполнения (один спереди, два сзади) вместе выдают аж 1210 л.с. Китайские СМИ пишут, что кроссоверу положена батарея емкостью примерно 106 кВт*ч или 130,15 кВт*ч. Сама марка объявила максимальный запас хода – 1030 км (вероятно, по циклу CLTC). Кстати, трехрядный Denza N8L также скоро обзаведется чисто электрической версией – у такого кроссовера будет один 503-сильный мотор на задней оси и аккумулятор емкостью 130,15 кВт*ч.

Полноценную премьеру новый паркетник Denza N8 должен справить в ближайшее время.

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