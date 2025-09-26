Гибридные авто ×
Представлен кроссовер Denza N8L от BYD: младший, но не менее роскошный

Бренд Denza полностью раскрыл трехрядный кроссовер N8L и начал принимать заказы на новинку. Модель доступна в виде подзаряжаемого гибрида с тремя электромоторами.

Гибридный паркетник Denza N8L впервые анонсировали еще в мае. Теперь же в Китае состоялась полноценная презентация, раскрыты комплектации и предварительные цены. Напомним, в линейке бренда уже был кроссовер с почти таким же названием – без приставки L. Тот паркетник стартовал в 2023 году, он представлял собой модифицированную версию Denza X, над обликом которого трудились спецы тогда еще Daimler. Но, как и исходный кроссовер, «просто» Denza N8 на рынке провалился, так что его убрали из местной гаммы. Также добавим, что изначально марка Denza была создана компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD, а новый Denza N8L – чисто китайская разработка.

Внешне «восьмерка» похожа на старший кроссовер Denza N9, который вышел на рынок в марте текущего года. Впрочем, у N8L все же свой дизайн. Кроссовер имеет вертикальные блоки фар, ходовые огни сделали в виде двойных горизонтальных плашек. У N8L иной обвес, а задний номерной знак расположен на бампере, тогда как у N9 он находится на багажной двери.

Кроме того, Denza N8L компактнее: длина – 5200 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Размеры Denza N9: 5258/2030/1830 мм, расстояние между осями – 3125 мм. Младшему кроссоверу положены 20- или 21-дюймовые колеса (у «девятки» 22-дюймовые диски).

Внутри N8L подражает N9. Тут аналогичные передняя панель с тремя экранами (приборка на 13,2 дюйма, тачскрины мультимедиа на 17,3 и 13,2 дюйма) и двухэтажный центральный тоннель. А вот руль оригинальный. Оба кроссовера предложены исключительно с шестиместным салоном. Задний диван N8L можно сдвинуть. Объем багажника новинки варьируется от 313 до 1077 л (у N9 – от 351 до 1140 л).

У кроссовера Denza N8L две комплектации против трех у Denza N9. При этом вопреки ожиданиям «восьмерка» ничуть не беднее. В списке стандартного оборудования значатся: аудиосистема с 20 динамиками, две площадки для беспроводной зарядки, подогрев, вентиляция и массажер кресел первого и второго ряда (переднее пассажирское сиденье – еще и с подставкой для ног), подогрев сидений третьего ряда, откидные столики (встроены в спинки передних сидений) и аж два бокса с функциями охлаждения и подогрева (отделение в боксе-подлокотнике и выдвижной ящик в торце тоннеля). А еще N8L по умолчанию имеет фирменный автопилот God’s Eye B от BYD, в комплекс входят лидар, множество камер и радаров.

Вторая версия – это также проекционный дисплей с дополненной реальностью, планшет на 17,3 дюйма для задних пассажиров (крепится к потолку), правое кресло второго ряда с подставкой для ног. Любопытно, что заявленные в сертификате дроны, способные осуществлять фото- и видеосъемку, для модели пока не предусмотрены. Зато есть камера для селфи, выезжающая из передней панели.

Как и Denza N9, кроссовер Denza N8L представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид с пневмоподвеской. В состав установки младшего SUV входят работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 2.0 (207 л.с.) и три электродвигателя (один спереди, два сзади). Суммарная отдача – 761 л.с. против 925 л.с. у системы N9. «Восьмерка» укомплектована батареей емкостью 46,99 кВт*ч (для N9 указана емкость 46,9 кВт*ч). Только на электротяге Denza N8L проедет 230 км по циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1300 км. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 3,9 секунды.

Сейчас за Denza N8L просят 319 800 – 349 800 юаней (примерно 3,7 млн – 4,08 млн рублей по текущему курсу). Вероятно, после запуска «живых» продаж реальные цены окажутся чуть ниже предварительных. Ну а флагман Denza N9 сегодня стоит 389 800 – 449 800 юаней (4,55 млн – 5,25 млн рублей).

