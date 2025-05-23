К дебюту готовится младший кроссовер Denza N8L с дизайном в стиле флагмана N9

Марка Denza анонсировала расширение гаммы: скоро на рынок выйдет кроссовер, который, как ожидается, окажется дешевле стартовавшей в марте модели N9. Новинка тоже будет доступна в виде гибрида с тремя электромоторами.

В базу китайского Минпрома внесли сертификат нового паркетника марки Denza, а сам автопроизводитель сегодня же опубликовал пару официальных изображений. Модель поступит в продажу под индексом N8L. Кстати, в линейке Denza уже был кроссовер с почти таким же названием – без приставки L. Тот паркетник дебютировал в 2023 году, он представлял собой модифицированную версию Denza X, над обликом которого трудились спецы тогда еще фирмы Daimler. Однако, как и исходный кроссовер, «просто» Denza N8 на рынке провалился, так что его убрали из местной гаммы. Тем удивительнее то, что марка все же вновь решила использовать неудачное для нее обозначение. Ну и напомним, что изначально Denza была создана компаниями Daimler/Mercedes и BYD, но затем немцы утратили к ней интерес и полностью вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD. И новый Denza N8L – разработка непосредственно китайского производителя.

Новый кроссовер Denza N8L 1 / 2 Новый кроссовер Denza N8L 2 / 2

Внешне «восьмерка» очень похожа на флагманский кроссовер Denza N9, который стартовал на китайском рынке в марте этого года. И все же у Denza N8L есть собственные фишки. Например, паркетник имеет вертикальные блоки фар, а ходовые огни сделали в виде двойных горизонтальных плашек. Кроме того, N8L компактнее. Длина – 5200 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Размеры Denza N9: 5258/2030/1830 мм, расстояние между осями – 3125 мм.

Новый кроссовер Denza N8L 1 / 4 Новый кроссовер Denza N8L 2 / 4 Новый кроссовер Denza N8L 3 / 4 Новый кроссовер Denza N8L 4 / 4

Новому кроссоверу положены 20- или 21-дюймовые колеса. В списке оборудования еще заявлен лидар. Кроме того, за доплату предусмотрены дроны, которые могут осуществлять фото- и видеосъемку: они хранятся в специальном боксе на крыше, он же служит посадочной площадкой. У N9 есть аналогичная опция. Интерьер нового кроссовера пока не засвечен, при этом известно, что он будет доступен в шестиместном исполнении (как и Denza N9).

Новый кроссовер Denza N8L 1 / 2 Новый кроссовер Denza N8L 2 / 2

Denza N8L сертифицирован в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида. Как и N9, кроссовер имеет бензиновый турбомотор 2.0 (207 л.с.), который работает в режиме генератора, и три электродвигателя (один спереди, два сзади). Но суммарная отдача пока неизвестна (показатель Denza N9 – 925 л.с.).

Старший кроссовер Denza N9 1 / 2 Уже почивший паркетник Denza N8 2 / 2

На китайский рынок Denza N8L должен выйти уже в этом году. Очевидно, он будет дешевле модели N9, которая сегодня стоит от 389 800 юаней (около 4,3 млн рублей по актуальному курсу).