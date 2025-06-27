Кроссовер GAC GS8 Dragon с новым дизайном скоро стартует в России: объявлена цена

От уже представленных на нашем рынке версий новое исполнение GS8 отличилось не только обликом, но и начинкой: такой кроссовер будет доступен с гибридной установкой. В продажу гибрид поступит в начале июля.

Расширение гаммы флагманского трехрядного кроссовера GAC GS8 российский офис компании официально анонсировал на прошлой неделе: к стандартному SUV и «внедорожному» GX Traveller присоединится вариант под названием Dragon. Подробности о технике новой модификации появились несколько дней назад. Ну а теперь местное подразделение GAC объявило начальную цену новинки и озвучило дату старта продаж – 1 июля.

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Напомним, GAC GS8 Dragon предложат в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Силовая установка включает бензиновый турбодвигатель 2.0, электромотор и электромеханический вариатор Toyota (у GAC и Тойоты есть совместное предприятие в Китае). При этом у машины на фирменных картинках также виднеется значок 4WD – стало быть, у нас будет доступен полноприводный GS8 Dragon с дополнительным электродвигателем на задней оси. Как сообщалось ранее, максимальная мощность российской версии – 427 л.с. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, а его средний расход топлива не превышает 7,8 л/100 км. ДВС может «питаться» АИ-92.

От прочих версий вариант GS8 Dragon также отличился дизайном экстерьера. Кроссовер имеет еще более внушительную радиаторную решетку. Ее узор в местном отделении GAC сравнивают с «чешуей дракона» — отсюда, очевидно, и название Dragon. Длина гибрида равна 5015 мм, что на 35 мм больше по сравнению с базовым кроссовером.

Салон в целом такой же, как у стандартной модели. В списке оборудования гибрида значится полностью русифицированная мультимедийная система с доступом к онлайн-сервисам VK и Яндекса. Кроме того, у мультимедиа есть функция голосового управления: голосом можно настроить «климат», открыть люк, включить подогрев или вентиляцию кресел, обогрев руля и зеркал. Наконец, владельцы смогут управлять настройками дистанционно – через приложение GAC App.

Стартовая цена GAC GS8 Dragon – 4 599 000 рублей. Полный прайс-лист появится на следующей неделе. Стандартный GAC GS8 в России представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (231 л.с.), классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin и полным приводом по цене от 4 099 000 рублей (без учета спецпредложений). У «внедорожного» GX Traveller аналогичная начинка, этот вариант стоит 4 999 000 рублей.