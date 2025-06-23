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Кроссовер GAC GS8 Dragon для России: подробности о технике

23.06.2025 198 0 0

Как и предполагалось, на нашем рынке станут продавать флагманский кроссовер GAC с гибридной установкой. Новая версия дополнит гамму модели.

На прошлой неделе российский офис GAC анонсировал расширение линейки комплектаций трехрядного кроссовера GS8: к стандартному SUV и «внедорожному» GX Traveller скоро присоединится вариант под названием Dragon. В предыдущем релизе о технике не сообщалось. Впрочем, у машины на фирменных картинках виднелся шильдик Hybrid. Ну а сегодня компания официально подтвердила то, что GS8 Dragon предложат с гибридной установкой HEV (без возможности зарядки от электросети). Напомним, в Китае кроссовер GS8 второго поколения изначально имел исполнение HEV. Впоследствии эту версию с домашнего рынка убрали – ей на смену пришел подзаряжаемый вариант PHEV, причем на родине гибрид позиционируют в качестве отдельной модели GAC Trumpchi ES9. Но вернемся к GS8 Dragon для России.

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Силовая установка нашего гибрида включает бензиновый турбодвигатель 2.0, электромотор и электромеханический вариатор Toyota (у GAC и Тойоты есть совместное предприятие в Поднебесной). При этом на опубликованных ранее изображениях также виднелся значок 4WD – стало быть, у нас будет доступен полноприводный GS8 Dragon с дополнительным электродвигателем на задней оси. Заявленная максимальная мощность российской версии – 427 л.с. Первую «сотню» такой кроссовер способен набрать за 6,9 секунды, а средний расход топлива, согласно пресс-релизу, не превышает 7,8 л/100 км. Также сообщается, что ДВС GAC GS8 Dragon может «питаться» АИ-92.

Главная внешняя особенность гибрида – оригинальная радиаторная решетка, которую вдобавок уронили до нижней кромки модернизированного бампера. Дизайн решетки «вдохновлен чешуей дракона» — отсюда, очевидно, и название Dragon. Длина новой версии составляет 5015 мм, что на 35 мм больше по сравнению с базовым кроссовером.

Интерьер GS8 Dragon в целом такой же, как у стандартной модели. В списке оборудования гибридного SUV заявлена полностью русифицированная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также с доступом к онлайн-сервисам VK. Кроме того, у мультимедиа есть функция голосового управления: голосом можно настроить «климат», открыть люк, включить подогрев или вентиляцию кресел, обогрев руля и зеркал. А еще покупатели GAC GS8 Dragon смогут управлять настройками дистанционно – через приложение GAC App.


В продажу гибридный GAC GS8 Dragon поступит в ближайшее время. Цена еще не озвучена. Стандартный GAC GS8 в России представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (231 л.с.), классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin и полным приводом. У «внедорожного» GX Traveller аналогичная начинка. Обычный кроссовер без учета акций сейчас стоит от 4 099 000 рублей, версия GX Traveller – 4 999 000 рублей.

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