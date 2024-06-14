Кроссовер Geely Coolray опять модернизирован: другой дизайн и новый мотор

Модернизированный паркетник объявлен отдельной новой версией Super Edition. Такой кросс предложат с атмосферником, тогда как прочим вариантам положены турбомоторы. Не исключено, что впоследствии пятидверка с «фамилией» Super вытеснит из гаммы машину образца 2023 года.

Этот компактный кроссовер Geely на платформе BMA дебютировал в 2018-м. В Китае он зовется Binyue, на экспортных же рынках, включая Россию, модель известна под именем Coolray. Паркетник уже пережил несколько рестайлингов, причем на родине, как водится, сейчас продают сразу две модификации. Самый престижный кросс с самыми масштабными переделками называется Binyue Cool – он дебютировал в 2022-м. А версия попроще, – это «просто» Binyue, и ее в предыдущий раз освежили в прошлом году. Так вот теперь в Поднебесной анонсирован еще один вариант – на базе «простого» кроссовера образца 2023 года. Такое исполнение назвали Super Edition. Кстати, в России сегодня тоже представлены сразу два Coolray: модель после масштабного рестайлинга 2022 года продают под родной маркой Geely, а наш предыдущий кроссовер перевели под белорусский бренд Belgee.

Geely Binyue Super Edition 1 / 4 Geely Binyue Super Edition 2 / 4 Geely Binyue Super Edition 3 / 4 Geely Binyue Super Edition 4 / 4

Итак, пятидверке досталась другая радиаторная решетка – с горизонтальными черными «штрихами» вместо вертикальных прутьев. Сверху вдобавок появилась хромированная полоска. Контрастной вставки спереди больше нет. Корму реформы не затронули, разве что выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы для Geely Binyue Super Edition, возможно, в принципе не предусмотрены.



Geely Binyue Super Edition

В салоне переделали центральный тоннель. Кроме того, для Super Edition на данный момент заявлен только 8-дюймовый планшет мультимедийной системы, тогда как «просто» Binyue в дорогих комплектациях имеет сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма.



Geely Binyue Super Edition 1 / 3 Geely Binyue Super Edition 2 / 3 Geely Binyue Super Edition 3 / 3

Главная техническая обновка – бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 126 л.с. Мотор сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. «Просто» Geely Binyue сегодня доступен с турбочетверками 1.4 (141 л.с.) и 1.5 (181 л.с.), первый двигатель работает в паре с 6МТ, второму положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. «Престижный» Binyue Cool оснащается 181-сильным 1.5T и 7DCT. Привод в любом случае исключительно передний.



Geely Binyue образца 2023 года. До России кроссовер с таким дизайном не добрался. Не исключено, что это будущий рестайлинг белорусского Belgee X50 1 / 5 Geely Binyue образца 2023 года. До России кроссовер с таким дизайном не добрался. Не исключено, что это будущий рестайлинг белорусского Belgee X50 2 / 5 Geely Binyue образца 2023 года. До России кроссовер с таким дизайном не добрался. Не исключено, что это будущий рестайлинг белорусского Belgee X50 3 / 5 Geely Binyue Cool. Аналогичный паркетник продают и в России – как Geely Coolray 4 / 5 Geely Binyue Cool. Аналогичный паркетник продают и в России – как Geely Coolray 5 / 5

На китайский рынок Geely Binyue Super Edition выйдет в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Местные СМИ считают, что такой кроссовер будет стоить где-то от 60 000 юаней (около 722 000 рублей по текущему курсу). Binyue с турбомотором сейчас стоит от 75 000 юаней (903 000 рублей), Binyue Cool – от 99 800 юаней (1 202 000 рублей). Не исключено, что со временем Super Edition вытеснит из китайской линейки Geely кроссовер без приставок.

