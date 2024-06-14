Кроссовер Geely Coolray опять модернизирован: другой дизайн и новый мотор

Этот компактный кроссовер Geely на платформе BMA дебютировал в 2018-м. В Китае он зовется Binyue, на экспортных же рынках, включая Россию, модель известна под именем Coolray. Паркетник уже пережил несколько рестайлингов, причем на родине, как водится, сейчас продают сразу две модификации. Самый престижный кросс с самыми масштабными переделками называется Binyue Cool – он дебютировал в 2022-м. А версия попроще, – это «просто» Binyue, и ее в предыдущий раз освежили в прошлом году. Так вот теперь в Поднебесной анонсирован еще один вариант – на базе «простого» кроссовера образца 2023 года. Такое исполнение назвали Super Edition. Кстати, в России сегодня тоже представлены сразу два Coolray: модель после масштабного рестайлинга 2022 года продают под родной маркой Geely, а наш предыдущий кроссовер перевели под белорусский бренд Belgee.
Итак, пятидверке досталась другая радиаторная решетка – с горизонтальными черными «штрихами» вместо вертикальных прутьев. Сверху вдобавок появилась хромированная полоска. Контрастной вставки спереди больше нет. Корму реформы не затронули, разве что выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы для Geely Binyue Super Edition, возможно, в принципе не предусмотрены.
В салоне переделали центральный тоннель. Кроме того, для Super Edition на данный момент заявлен только 8-дюймовый планшет мультимедийной системы, тогда как «просто» Binyue в дорогих комплектациях имеет сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма.
Главная техническая обновка – бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 126 л.с. Мотор сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. «Просто» Geely Binyue сегодня доступен с турбочетверками 1.4 (141 л.с.) и 1.5 (181 л.с.), первый двигатель работает в паре с 6МТ, второму положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. «Престижный» Binyue Cool оснащается 181-сильным 1.5T и 7DCT. Привод в любом случае исключительно передний.
На китайский рынок Geely Binyue Super Edition выйдет в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Местные СМИ считают, что такой кроссовер будет стоить где-то от 60 000 юаней (около 722 000 рублей по текущему курсу). Binyue с турбомотором сейчас стоит от 75 000 юаней (903 000 рублей), Binyue Cool – от 99 800 юаней (1 202 000 рублей). Не исключено, что со временем Super Edition вытеснит из китайской линейки Geely кроссовер без приставок.
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Эти кретины вносят изменения чаще, чем я хожу срать. Это одна из причин, почему не следует покупать китайское автобарахло - не найдете нормальных каталогов и запчастей.