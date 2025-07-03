Кроссовер Geely Icon снова доработан: теперь с другим салоном

Стильный паркетник Geely Icon на платформе BMA стартовал в Китае в 2020 году, в 2022-м он обрел новый интерьер и другой мотор. Необычная внешность не сделала пятидверку хитом продаж, так что в прошлом году Geely решила поменять ей имидж и рыночное позиционирование: если прежде кроссовер в основном продвигали среди женской аудитории, то в 2024-м появился брутальный вариант, причем его объявили отдельной моделью под именем Geely Cowboy.

Geely Cowboy на базе Geely Icon 1 / 3 Geely Cowboy на базе Geely Icon 2 / 3 Geely Cowboy на базе Geely Icon 3 / 3

Любопытно, что после запуска Ковбоя исходный Icon убрали с общего потребительского сайта марки, после чего мы предположили, что стандартный паркетник отправили в отставку. Но нет, продажи непосредственно Geely Icon не останавливали, и не собираются – сегодня производитель анонсировал еще раз доработанный паркетник. Сама фирма пока распространила лишь несколько картинок с экстерьером, однако машины уже добрались до дилеров, и их успели «отщелкать» фотографы местных СМИ. Среди таковых оказалось издание Autohome.

Geely Icon нового модельного года 1 / 2 Geely Icon нового модельного года 2 / 2

Итак, Geely Icon достались обычные ручки дверей вместо выдвижных. Еще у паркетника теперь полностью черный обвес, тогда как раньше на бамперах и по бокам были серебристые вставки. Габариты прежние: длина – 4350 мм, колесная база – 2640 мм.

Geely Icon нового модельного года

Интерьер оформлен в стиле самого первого Icon: паркетник вновь имеет раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у модели образца 2022 года они помещены в единый корпус. Мультимедиа – новая, с операционной системой Flyme Auto, которая была разработана совместно с компанией Meizu. У Geely Cowboy аналогичные отдельные дисплеи, но если «суровому» паркетнику вдобавок отрядили переднюю панель от машины из 2020-го, то панель нынешнего Icon менять не стали. Кроссовер нового модельного года по-прежнему имеет прямоугольные центральные дефлекторы обдува вместо «песочных часов», а перед пассажиром нет массивной ручки.

Geely Icon нового модельного года 1 / 3 Geely Icon нового модельного года 2 / 3 Geely Icon нового модельного года 3 / 3

Техника прежняя. Geely Cowboy и Geely Icon оснащены бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Geely Icon предыдущего модельного года 1 / 3 Geely Icon предыдущего модельного года 2 / 3 Geely Icon предыдущего модельного года 3 / 3

Китайцы пишут, что дилеры уже принимают заказы на Geely Icon с новым интерьером, модель предложена в двух комплектациях, предварительные цены – 90 800 и 96 800 юаней (примерно 994 000 и 1 060 000 рублей по текущему курсу). Точный прайс-лист опубликуют в день старта продаж – 11 июля. Дореформенный Icon доступен в трех исполнениях за 96 900 – 116 900 юаней (1 061 000 – 1 280 000 рублей), ну а Geely Cowboy стоит от 93 900 юаней (1 028 000 рублей).