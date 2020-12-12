Новый китайский кроссовер Geely Tugella – чуть ли не единственный на рынке, имеющий только версию купе с покатой крышей и не представленный во варианте с «обычным» кузовом. Мы решили восполнить этот пробел и изобразить, как может выглядеть такой автомобиль.

Премьера китайского кросс-купе состоялась в прошлом году на родине модели, где оно зовётся Xingyue (заводской индекс FY11). На российском же рынке модель была анонсирована лишь в октябре этого года, а старт продаж начнётся через несколько дней. Это одна из самых интересных новинок этого года в России, кроссовер явно привлекает внимание в том числе и своей внешностью. Однако далеко не всем нравится такой тип кузова, и отсутствие альтернативы наверняка ограничит круг потребителей. А как мог бы выглядеть новый флагманский кроссовер Geely с более традиционным кузовом?

Изображённый на рендерах кроссовер получил более высокий уровень крыши, благодаря которому существенно увеличится запас пространства над головами задних пассажиров. Кузов универсал поспособствует увеличению объёма багажника и удобству его использования, также улучшается обзорность назад. При этом задние стойки имеют достаточно большой наклон, благодаря чему внешний вид кроссовера остаётся динамичным. Чтобы немного «развести» внешне кросс-купе и обычный кроссовер, мы изобразили вариант с изменённой светотехникой: фонари теперь объединены светодиодной полосой.

Geely Tugella/FY11 стал первой моделью бренда, построенной на разработанной совместно с Volvo платформе CMA. На ней также построен представленный в России кроссовер Volvo XC40, большинство моделей Lync & Co и новый седан Geely Preface. Китайский купеобразный кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 2.0 с распределённым впрыском, который имеет два варианта форсировки – на 200 л.с. (JLH-4G20TDG) и 238 л.с. (JLH-4G20TDB), крутящий момент при этом одинаков и составляет 350 Нм. Привод может быть как передним, так и полным, коробка передач – 8-ступенчатый «автомат» Aisin.

Geely Tugella для российского рынка 1 / 3 Geely Tugella для российского рынка 2 / 3 Geely Tugella для российского рынка 3 / 3

Сегодня в России анонсирована единственная модификация кроссовера, которая оснащается 238-сильным мотором и полным приводом, её цена в безальтернативной пока комплектации Flagship составляет 2 499 990 рублей. Что же касается обычного кроссовера, то в случае его появления можно было бы рассчитывать на более низкую стоимость, ведь именно так дело обстоит с одним из основных конкурентов модели – Haval F7, который на 50-60 тысяч дешевле аналогичного купеобразного F7x. Такая же ситуация и с немецкими кроссоверами, которые при прочих равных всегда дешевле родственных купеобразных моделей.

Напомним, в прошлом месяце мы провели первый тест-драйв Geely Tugella.