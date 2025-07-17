Кроссовер GMC Acadia обзавёлся роскошной версией Denali Ultimate

Появление нового варианта приурочено к обновлению SUV до 2026 модельного года, до дилеров он доберётся до конца 2025-го.

Марка GMC, входящая в состав американского концерна General Motors, выпускает Acadia с 2006 года. Актуальный среднеразмерный кроссовер третьего поколения, являющийся ближайшим родственником Chevrolet Traverse (эта марка тоже принадлежит GM), дебютировал в сентябре 2023-го. Теперь у паркетника Acadia появилась новая топовая версия с прибавкой Denali Ultimate к названию.

На фото: кроссовер GMC Acadia Denali Ultimate

Появление нового исполнения приурочено к обновлению GMC Acadia до 2026 модельного года. В списке обновок для всех версий SUV числятся функция переключения стандартного салонного зеркала на изображение с камеры заднего вида (при необходимости может дать более полный обзор), а также расширенный перечень систем безопасности и водительских помощников.

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GMC Acadia Denali Ultimate имеет несколько визуальных отличий от других версий. Так, по сравнению с «просто» Denali, новое исполнение получило затемнённую решётку радиатора и аналогичную планку над воздухозаборником в нижней части переднего бампера. Накладка в нижней части заднего бампера сменила серебристый цвет на чёрный, так же как и красные буквы логотипа (им оставили белую окантовку).

Ещё в списке внешних отличий значатся эксклюзивные для новой версии 22-дюймовые алюминиевые колёсные диски, а также светодиодные анимированные дневные ходовые огни. Помимо этого, «богатой» версии модели положен автопилот Super Cruise (система позволяет на определённых трассах убирать руки с руля, при этом салонная камера следит за тем, чтобы взгляд водителей всё время был направлен на дорогу).

На фото: салон кроссовера GMC Acadia Denali Ultimate 1 / 3 На фото: салон кроссовера GMC Acadia Denali Ultimate 2 / 3 На фото: салон кроссовера GMC Acadia Denali Ultimate 3 / 3

В салоне GMC Acadia Denali Ultimate предусмотрены стандартная кожаная отделка с рисунком в виде рельефа на топографической карте и необычной контрастной прострочкой, а также подогрев, вентиляция и функция массажа передних кресел. Аналогичные узоры есть на внутренней отделке дверей, а также они выгравированы на древесной вставке, расположенной на передней панели.

Также варианту с прибавкой Denali Ultimate положены: звуковая система Bose с 16 динамиками, камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, электропривод двери багажника. Ещё такому кроссоверу положены перенастроенная подвеска и выбор из шести различных ездовых режимов.

Техника у всех версий кроссовера GMC Acadia 2026 модельного года осталась прежней. Речь идёт о 333-сильной турбочетвёрке объёмом 2,5 литра, максимальный крутящий момент которой составляет 442 Нм. Этот мотор работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Паркетник американской марки способен буксировать прицеп массой до 2268 кг.

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В пресс-службе GMC отметили, что автомобили 2026 модельного года доберутся до дилеров в Штатах в третьем квартале 2025-го, а новое исполнение Denali Ultimate появится в продаже до конца текущего года. Стоимость рассекретят позже. Согласно официальному сайту бренда, актуальный GMC Acadia Denali на американском рынке стоит 54 100 долларов (без учёта цены доставки), что эквивалентно 4,22 млн рублей по текущему курсу.