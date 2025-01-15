Кроссовер Haval H7, который скоро стартует в России, представлен в ещё одной стране

Марка Haval провела полноценную презентацию своего брутального паркетника в ЮАР. Там уже можно оставить предварительную заявку на модель: сейчас она предложена с бензиновым турбомотором 2.0 и 9DCT, позже гамму пополнит гибридная версия.

Еще в конце прошлого года компания Haval открыла прием заказов на кроссовер с возрожденным индексом H7 в некоторых странах Ближнего Востока. Вчера, 14 января, модель официально анонсировали и в России, но без прайс-листа. Ну а теперь состоялась полноценная премьера «семерки» в ЮАР. Как и на Ближнем Востоке, там тоже уже можно оставить заявку на новинку, «живые» продажи стартуют в ближайшее время. Напомним, что под именем Haval H7 на внешних рынках решено продавать паркетник, который в родном Китае позиционируют в качестве Haval DaGou второго поколения, хотя предшественник там до сих пор в строю, его экспортное название – Dargo.

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В плане дизайна предназначенные для разных стран машины повторяют друг друга. Среди особенностей внешности – нарочито брутальные черты, заквадраченные колесные арки с массивными накладками и заклепками, круглые светодиодные фары и аналогичной формы задние фонари, над которыми вдобавок имеются горизонтальные дополнительные секции. Длина Haval H7 равна 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2810 мм. Паспортный дорожный просвет африканского кроссовера составляет 210 мм против 200 мм у версии для Китая.

В пятиместном салоне – отдельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). Интерьер модели для ЮАР бывает только с черной кожей, тогда как в РФ можно будет выбрать коричневую обивку. Объем багажника – 483 литра, со сложенными спинками второго ряда этого показатель увеличится до 1362 литров.

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На данный момент Haval H7 доступен в ЮАР с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 231 л.с. (380 Нм) и девятиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод передний или полный (у полноприводной версии есть блокировка заднего дифференциала). Во втором квартале текущего года там появится переднеприводный гибридный вариант с установкой на базе турбодвигателя 1.5. Суммарная отдача гибрида – 243 л.с. и 530 Нм. В России кроссовер пока заявлен в чисто бензиновой версии: наш Haval H7 тоже будет иметь двухлитровый турбодвигатель, но «придушенный» до 192 л.с. Кроме того, в РФ модели положена семиступенчатая роботизированная коробка. А еще российский офис Haval анонсировал исключительно полноприводный H7.

В Африке паркетник сейчас предложен в двух комплектациях – переднеприводной Luxury и полноприводной Super Luxury. В списке стандартного оборудования значатся: 19-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Haval H7 Super Luxury – это еще проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних кресел, «память» настроек водительского сиденья, бесконтактная система открывания багажника, система поддержания постоянной скорости на бездорожье.

«Традиционный» H7 с передним приводом оценили в 601 950 рэндов (около 3,3 млн рублей по актуальному курсу), полноприводный кроссовер стоит 671 950 рэндов (3,7 млн рублей). Цена гибрида тоже уже известна, хотя на него заявки пока не принимают: такой автомобиль будет доступен в комплектации Super Luxury за 730 950 рэндов (4 млн рублей).

Что же касается России, то у нас продажи Haval H7 обещают начать в первой половине текущего года.