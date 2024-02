Кроссовер Haval Jolion обновился в России: цены и комплектации

Компактный кроссовер Haval на платформе Lemon дебютировал в 2020 году: в родном Китае он был представлен как Chulian, а для внешних рынков придумали имя Jolion. В КНР модель уже сняли с продаж, там ее вытеснил родственный и сопоставимый по габаритам паркетник Chitu. В России же Haval Jolion стартовал в 2021-м, для нашей страны кросс производят локально – выпуск налажен на тульском заводе компании. По итогам 2023-го пятидверка стала не только бестселлером бренда в РФ, но и самой популярной иномаркой: по данным местного офиса Хавейла, реализовано 58 229 экземпляров, что более чем втрое превысило результат 2022 года. Ну а если разделить объемы продаж Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, как это сделало агентство Автостат, то Джолион еще и возглавил список самых востребованных SUV российского рынка. И вот теперь наша версия пережила рестайлинг.

Было — стало

Внешне российский обновленный Haval Jolion повторил таиландскую модификацию Sport, которую представили летом прошлого года. Нашему паркетнику достались аналогичные передний бампер и черная радиаторная решетка с вертикальными клиньями, вдобавок на порогах и колесных арках появились черные же пластиковые накладки. В ширину паркетник прибавил 33 мм (теперь 1874 мм), высота увеличилась на 7 мм до 1581 мм. Длина и колесная база прежние – 4472 и 2700 мм соответственно.



Рулевая колонка отныне имеет регулировку не только по высоте, но и по вылету, причем во всех исполнениях. Для дорогих версий предусмотрена новая черно-красная обивка (как и прежде, салон также может быть оформлен в черном или сером цветах, коричневая «кожа» из гаммы исключена). В остальном интерьер не изменился.

Также перетряхнули комплектации. Так, базовый Haval Jolion Comfort обрел задний парктроник и систему мониторинга давления в шинах. Начиная с варианта Elite появляются телематические сервисы и приложение My Haval, последнее вдобавок получило новую функцию – подогрев лобового стекла. Версия Premium – это теперь еще вентиляция водительского кресла, электрорегулировки переднего пассажирского сиденья и атмосферная подсветка интерьера. При этом «премиальный» Jolion лишился переднего парктроника, проекционного дисплея, адаптивного круиз-контроля, автопарковщика и системы удержания в полосе – все это добро досталось новой топ-версии Tech Plus. Самый дорогой кросс вдобавок обзавелся панорамным люком в крыше (впервые для нашей модели). «Средний» вариант Elite Plus отправлен в отставку.



Комплектации и цены обновленного Haval Jolion

Комплектация 1.5T (143 л.с.), 2WD, 6МТ 1.5T (143 л.с.), 2WD, 7DCT 1.5T (143 л.с.), 4WD, 7DCT Comfort 1 999 000 рублей - - Elite - 2 299 000 рублей 2 449 000 рублей Premium - 2 499 000 рублей 2 649 000 рублей Tech Plus - - 2 799 000 рублей

Технику трогать не стали. Переднеприводный Haval Jolion оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Нм), мотор сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, такой кроссовер имеет полузависимую заднюю подвеску. Под капотом полноприводного SUV установлен турбомотор 1.5, который выдает 150 л.с. и 230 Нм, этот движок работает в паре только с 7DCT, у Jolion 4WD многорычажная задняя подвеска.



Цена рестайлингового паркетника лежит в диапазоне от 1 999 000 до 2 799 000 рублей, продажи стартуют в феврале. Дореформенный Haval Jolion пока в строю, он стоит 1 949 000 – 2 599 000 рублей (без учета прямой скидки в размере 100 000 рублей).