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Кроссовер Haval Jolion стал агрессивнее, но беднее в версии Sport

03.08.2023 187 0 0

На данный момент «спортивный» паркетник доступен только в одной стране. Новая модификация предложена с более скромным списком оборудования, так что такой кросс оказался дешевле модели со стандартным дизайном.

В этом году китайский концерн Great Wall решил праздновать двухлетие своего присутствия в Таиланде (марки Haval и Ora). Не то чтобы эпохальное событие, и тем не менее именно к нему приурочена новая версия компактного паркетника Haval Jolion – Sport. К слову, на тайском рынке продают кроссовер локальной сборки, и он изначально отличается от модели, доступной в России (для РФ модель производят на тульском заводе Хавейла): у стандартного местного Джолиона иные радиаторная решетка и головная оптика, вдобавок там SUV бывает исключительно в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети), тогда как у нас представлены «традиционные» машины. Но вернемся к «спорту».

Haval Jolion Sport
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Haval Jolion Sport
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Haval Jolion Sport
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Haval Jolion Sport
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Кроссу добавили агрессии. Так, Haval Jolion Sport получил решетку с вертикальными полосками и более внушительные бамперы, плюс появились новые фары (они как у нашего паркетника). Почти весь хромированный декор заменили на черный, в том же цвете выполнены и 18-дюймовые диски. Сам автомобиль может быть не только черным, но также белым, серым или красным.

Haval Jolion Sport

Внутри «спортсмен» в целом повторил обычный гибридный Jolion, разве что новой модификации положен более скромный тачскрин мультимедиа-системы – диагональю 10,25 дюйма вместо 12,3 дюйма. По сравнению со стандартным гибридом (он доступен в богатой версии Ultra) у Jolion Sport в принципе меньше оборудования, из списка убрали проекционный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона, систему кругового обзора, передний парктроник и большинство электронных помощников. Что осталось? Виртуальная приборка (7 дюймов), климат-контроль, камера заднего вида, задний парктроник и обычный «круиз» (вместо адаптивного).

Haval Jolion Sport
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Haval Jolion Sport
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Гибридная установка тайского Haval Jolion базируется на основе бензинового турбомотора 1.5, совокупная отдача – 190 л.с. и 375 Нм. Привод только передний.

За Jolion Sport просят примерно 23 000 долларов, тогда как кроссовер со стандартным дизайном в Таиланде стоит почти 29 000 долларов. 

Стандартный Haval Jolion HEV для Таиланда и чисто бензиновый кроссовер для России (красная машина)
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Стандартный Haval Jolion HEV для Таиланда и чисто бензиновый кроссовер для России (красная машина)
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Стандартный Haval Jolion HEV для Таиланда и чисто бензиновый кроссовер для России (красная машина)
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Стандартный Haval Jolion HEV для Таиланда и чисто бензиновый кроссовер для России (красная машина)
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О планах вывести «спортивный» паркетник на другие рынки концерн Great Wall пока не объявлял.

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