Кроссовер Haval Jolion пришёл в Россию: местная сборка, есть полный привод

На родине этот кроссовер Haval зовется Chulian, что с китайского можно перевести как «первая любовь» (английский вариант – First Love). Однако для зарубежных рынков придумали другое имя – Jolion (Джо́лион). По задумке маркетологов, оно сложено из слов Joy («радость»), Life («жизнь») и always On (нечто вроде «всегда включен»). SUV адресован, прежде всего, молодежной аудитории. Как и остальные Хавейлы, представленные в нашей стране, для России новинку производят на тульском заводе, причем в режиме полного цикла.

Джолион – это первая модель Haval в РФ, построенная на модульной платформе Lemon, одними из ключевых отличий которой от прочих «тележек» концерна Great Wall считаются повышенная жесткость силовой структуры кузова и уменьшенная масса. У паркетника полузависимая задняя подвеска. Длина нового Хавейла равна 4472 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1574 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам Jolion сопоставим с Hyundai Tucson уходящего поколения и Kia Sportage, а если брать из «китайцев» же, то к этому Хавейлу близок, например, Chery Tiggo 7 Pro. Дорожный просвет Джолиона – 190 мм.



Как и на родине, в России Haval Jolion предложен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» GW4G15K 1.5. На презентации было сказано, что мотор выдает те же 150 л.с., что и в Китае, однако в Одобрении типа транспортного средства и на официальном сайте указана другая мощность – 143 л.с. (и ее же, к слову, писали в предыдущих релизах марки). Максимальный крутящий момент – 210 Нм (в Китае – 220 Нм). Согласно ОТТС, двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Заявленный расход топлива – 7,5 л/100 км в смешанном цикле.



На старте продаж паркетник доступен в переднеприводном исполнении, но полный привод тоже будет (и него уже принимают заявки): Jolion 4WD c муфтой Haldex пятого поколения на задней оси появится «в течение 2021 года» (в ОТТС, к слову, пока заявлен только передний привод) – и вот у полноприводного-то Джолиона, судя по российскому сайту марки, мотор и выдает те самые 150 л.с. (230 Нм). Между тем в Поднебесной полноприводных версий на данный момент тоже нет.



Как и ожидалось, Jolion стал самой доступной моделью марки на нашем рынке: цена стартует с отметки в 1 189 000 рублей. Для сравнения, рамный H5, который прежде носил титул самого дешевого Хавейла, сегодня стоит от 1 429 000 рублей, а кроссовер F7 – от 1 529 000 рублей (указаны цены для машин 2021 года выпуска).

Цены и комплектации Haval Jolion

Комплектация 1.5T (143 л.с.), 2WD, 6МКП 1.5T (143 л.с.), 2WD, 7DCT 1.5T (150 л.с.), 4WD, 7DCT Comfort от 1 189 000 рублей от 1 289 000 рублей - Elite от 1 289 000 рублей от 1 389 000 рублей от 1 509 000 рублей Premium - от 1 559 000 рублей от 1 679 000 рублей

Новый паркетник предложен в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. Согласно сайту, в арсенале базовой версии значатся: 17-дюймовые колеса, встроенные в блоки фар светодиодные ходовые огни, наружные зеркала с подогревом и электрорегулировками, автоматический кондиционер, регулировка рулевой колонки по высоте, подогрев передних сидений, фронтальные подушки безопасности, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, датчики света и дождя, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10 дюймов, круиз-контроль. В варианте Elite появляются ДХО в виде «клыков», светодиодные фары, 18-дюймовые диски, подогрев руля, обогрев лобового стекла (целиком) и форсунок омывателя, задний парктроник, камера заднего вида, подогрев задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности.

Наконец, Premium – это «кожаный» салон, система выбора режима движения (Standart, Eco, Sport, Snow), камеры кругового обзора, автопарковщик, двухзонный климат-контроль, передние датчики парковки, подрулевые лепестки переключения передач, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения и контроля «слепых» зон, проекционный дисплей.



А еще владельцы Jolion смогут скачать приложение My Haval, с помощью которого можно, например, отпереть двери, запустить двигатель или настроить «климат».

Почём конкуренты? Нынешний Hyundai Tucson с бензиновым «атмосферником» 2.0 (150 л.с.), 6МКП и передним приводом стоит от 1 744 000 рублей, переднеприводный Kia Sportage с тем же мотором (но с АКП) обойдется минимум в 1 794 900 рублей. Ну а цена Chery Tiggo 7 Pro с «турбочетверкой» 1.5 (147 л.с.) и вариатором начинается с 1 639 900 рублей.