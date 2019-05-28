Кроссовер Honda CR-V скоро сменит дизайн и имя

В Сети появились фотографии с тестов новой версии паркетника японской марки. Официальная премьера должна состояться до конца этого года.

Снимки закамуфлированного кроссовера, в котором угадывается CR-V (у машин идентичный профиль), были сделаны в Китае, их опубликовало издание Autohome. Скорее всего, это не рестайлинг, хотя, как и в России, на рынке КНР модель доступна с 2017-го, а два года, по местным меркам, — вполне подходящий срок для модернизации. Но нет, папарацци, вероятно, поймали клона CR-V. Дело в том, что под родным названием кросс в Поднебесной выпускает СП Dongfeng и Honda, тогда как аналог встанет на конвейер СП GAC и Honda – для Китая это обычная практика. К примеру, у той же Хонды там есть паркетники-близнецы XR-V и Vezel, Avancier и UR-V, между собой они отличаются дизайном экстерьера и интерьера.

1 / 2 2 / 2

Судя по кадрам, у кросса от GAC Honda другие фары, бамперы тоже наверняка поменяли. Задние фонари почти полностью скрыты под пленкой, однако вряд ли близнец лишится верхних секций. В салоне же могут доработать переднюю панель и «приборку». Также не исключено, что, в отличие от CR-V, представленного в Китае только в пятиместном исполнении, паркетник GAC Honda предложат в трёхрядной версии (такая есть, например, в Юго-Восточной Азии и Европе). Ну и, очевидно, кроссовер получит другое имя.

1 / 2 2 / 2

«Начинка» же полностью перейдет с местного Honda CR-V: это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 193 л.с. (243 Нм) и гибридная установка i-MMD. Гибрид оснащен работающим по циклу Аткинсона мотором 2.0 (145 л.с., 175 Нм) и 184-сильным электродвигателем (315 Нм), суммарная отдача – 215 л.с.

На китайский рынок клон CR-V должен выйти до конца 2019-го, в других странах он вряд ли появится. Исходный кроссовер Хонды в Поднебесной стоит от 169 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 587 000 рублей по актуальному курсу. Сам CR-V минувший год там закончил в «минусе»: клиентам передано 143 689 машин, что на 21% меньше, чем в 2017-м. Но по итогам января-апреля этого года продажи выросли на 89% до 55 525 единиц.

1 / 4 Honda CR-V для Китая 2 / 4 Honda CR-V для Китая 3 / 4 Honda CR-V для Китая 4 / 4 Honda CR-V для Китая

Напомним, в России Хонда представлена лишь двумя моделями – тем же CR-V и Pilot. Спрос небольшой и он снижается: за четыре месяца 2019-го совокупный объем продаж марки составил всего 621 экземпляр – на 57% меньше, чем годом ранее. О расширении линейки в РФ компания не сообщала.