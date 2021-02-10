Кроссовер Honda HR-V нового поколения раскрылся досрочно: несколько вариантов внешности

Как и ожидалось, облик паркетника японской марки выполнен по мотивам прошлогоднего концепта. Пока для модели подтвердили только гибридную установку, но и «традиционные» версии, скорее всего, будут.

В линейке Хонды компактный кроссовер актуальной генерации появился в 2013-м: в Японии и Китае он зовется Vezel, в других странах модель носит индекс HR-V. Паркетник в целом получился удачным, на родине марки с 2014 по 2016 гг. он даже возглавлял список самых популярных SUV. Но затем продажи начали снижаться, причем не только на домашнем рынке. То есть самое время для нового поколения. Мировая премьера свежего HR-V/Vezel намечена на 18 февраля. Сама Honda пока ограничилась лишь несколькими тизерами, однако теперь внешность кросса полностью раскрыта: патентные изображения серийной модели выложил на своей странице в Facebook пользователь Vanhoe Rage.

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Замаскированные тестовые прототипы прежде не раз попадались фотошпионам, и уже тогда было понятно, что дизайн экстерьера нового HR-V выполнен по мотивам электрического концепта Honda SUV e, представленного минувшей осенью на Пекинском автосалоне. От шоу-кара товарный SUV унаследовал купеобразный кузов и узкие фары. Кроме того, как и у концепта, задние фонари объединены между собой полоской, которая, скорее всего, светится. Если же сравнивать с предыдущим HR-V, то у нового паркетника наружные зеркала крепятся на отдельных ножках, а вот ручки задних дверей по-прежнему спрятаны сверху.



Но есть и сюрприз: оказалось, что у следующего HR-V несколько вариантов внешности. Так, радиаторная решетка может быть с горизонтальными плашками или «точечным» рисунком. Во втором случае на бамперах другие хромированные вставки. Между тем ранее сообщалось о том, что в Штатах у кроссовера нового поколения будет свой дизайн – с учетом вкусов местной публики. Машины на патентных картинках хоть и отличаются, но не столь существенно, да и табличка для номера спереди говорит о том, что дебют американской версии еще впереди.

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Салон мы видели на тизерах, внутри — «двухслойная» передняя панель, планшет мультимедийной системы теперь как бы «прилеплен» к ней, сам тачскрин стал больше, плюс паркетник получил новый блок управления «климатом». Также не исключено, что кроссоверу досталась виртуальная «приборка».



HR-V/Vezel пока заявлен лишь в виде гибрида: на смену установке i-DCD с «атмосферником» 1.5 и одним электромотором пришла новая – e:HEV, с двумя электродвигателями, но подробности пока не раскрываются (к слову, система e:HEV имеется и у последнего хэтча Fit/Jazz). В Европе «традиционных» версий у кросса больше не будет, однако на других рынках, скорее всего, предложат и машины только с ДВС. В Японии, например, предыдущий «обычный» SUV доступен с тем же атмосферным мотором 1.5 (131 л.с.), еще можно выбрать 172-сильную «турбочетверку» аналогичного объема. Предыдущий HR-V/Vezel бывает как с передним, так и с полным приводом.

Honda HR-V/Vezel уходящего поколения. Длина – 4330 мм, колесная база – 2610 мм. Габариты нового кроссовера неизвестны 1 / 3 Honda HR-V/Vezel уходящего поколения. Длина – 4330 мм, колесная база – 2610 мм. Габариты нового кроссовера неизвестны 2 / 3 Honda HR-V/Vezel уходящего поколения. Длина – 4330 мм, колесная база – 2610 мм. Габариты нового кроссовера неизвестны 3 / 3

До России паркетник Хонды так и не добрался, новый мы тоже не увидим: 2021-й станет последним годом, когда у нас можно будет официально приобрести автомобили этой марки, с 2022-го поставки прекратятся. Напомним, сегодня российская гамма Honda состоит из кроссоверов CR-V и Pilot.

