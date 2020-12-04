Кроссовер Honda HR-V следующего поколения: новые фото и сроки премьеры

Паркетник Хонды сменит имидж и обзаведется новым оборудованием. Разумеется, у модели будет гибридная установка, ведь в Европе, например, марка совсем скоро откажется от машин только с ДВС. Впрочем, на других рынках, скорее всего, сохранят «традиционные» версии.

Компактный кроссовер Honda актуальной генерации, который на родине и в Китае известен под именем Vezel, а в остальных странах носит индекс HR-V, в строю с 2013-го, два года назад его обновили. Паркетник вышел удачным – например, в Японии с 2014 по 2016 гг. он возглавлял рейтинг самых популярных SUV. Но сегодня продажи HR-V/Vezel снижаются по всему миру, так что самое время запускать новое поколение. И Хонда уже вовсю работает над таким кроссом: первые снимки тестового прототипа выложили в Сеть в сентябре, а недавно в японском блоге Creative Trend появились очередные фото. Машина на них все еще в камуфляже, зато известны примерные сроки премьеры.

Итак, японцы пишут, что нынешний Vezel отправят в отставку в феврале 2021-го, в том же месяце или в марте дилеры начнут получать материалы, посвященные новому кроссоверу, а сам паркетник якобы раскроют в апреле-мае.



Судя по шпионским кадрам, Vezel/HR-V кардинально сменит имидж: у модели купеобразный силуэт, фары вытянулись, наружные зеркала крепятся к кузову на отдельных ножках, а фонари лишились нижних секций. Также не исключено, что на корме имеется светящаяся полоска, хотя под камуфляжем ее пока незаметно. При этом SUV сохранит спрятанные сверху ручки задних дверей. Габариты еще неизвестны. Длина прежней модели равна 4330 мм, колесная база – 2610 мм.

В салоне ждем современную мультимедиа-систему с крупным тачскрином и виртуальную «приборку». Кроме того, кроссовер, скорее всего, обзаведется новыми или доработанными системами помощи водителю.



Кстати, внешне новый кросс напоминает электрический концепт Honda SUV e, представленный осенью на Пекинском автосалоне (он же запечатлен на заглавном фото к новости). Тогда сообщалось, что серийное воплощение появится в ближайшее время (кроссовер останется электрическим), и что эта модель будет предназначена для китайского рынка. Но вполне возможно, что тот шоу-кар в целом предвещал новый стиль будущих SUV марки.

Концепт Honda SUV e 1 / 4 Концепт Honda SUV e 2 / 4 Концепт Honda SUV e 3 / 4 Концепт Honda SUV e 4 / 4

Как и у нынешней модели, у нового HR-V/Vezel будет гибридная версия. Отметим, в Европе марка уже к концу 2022 года планирует полностью отказаться от машин только с ДВС. Впрочем, на других рынках «традиционные» варианты, скорее всего, останутся. Актуальный кросс в Японии, например, доступен со 172-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 VTEC Turbo, «атмосферником» 1.5 i-VTEC (131 л.с.), а также с гибридной установкой i-DCD, в которую входят тот же полуторалитровый атмосферный мотор и один электродвигатель. Турбоверсия имеет вариатор, она бывает только с передним приводом. Гибрид комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, для него предусмотрен полный привод.



Нынешний Honda HR-V, он же Vezel 1 / 3 Нынешний Honda HR-V, он же Vezel 2 / 3 Нынешний Honda HR-V, он же Vezel 3 / 3

В России кроссовер Honda HR-V не продают, появление у нас нового поколения тоже под большим вопросом, так как без локализации производства полноценной конкуренции с другими компактными SUV не получится.

