Кроссовер Hyundai Creta: «приключенческая» спецверсия вместо рестайлинга

В странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока давно продают модернизированную Hyundai Creta второго поколения с дизайном «под Tucson». А вот в Индии до сих пор представлен дореформенный паркетник, хотя, справедливости ради отметим, что модель и так пользуется там отменным спросом. Впрочем, и в этой стране уже начали ловить замаскированные тестовые прототипы (у индийской Креты будет отдельный рестайлинг), но обновленный SUV должны представить лишь в следующем году. Ну а чтобы поддержать интерес к кроссоверу, подразделение Hyundai India разработало для него спецверсию Adventure Edition («приключение»). Причем новое исполнение досталось не только пятиместной Крете, но и удлиненному трехрядному кроссу, который в Индии носит имя Alcazar: на тизерах машины можно различить по радиаторной решетке (у Альказара – «пластины» вместо горизонтальных полосок).

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Доработок, судя по всему, немного. Так, Creta Adventure и Alcazar Adventure отличаются почерневшими эмблемой и решетками, черными также сделали крышу и колесные диски. Сами машины окрашены в новый для них зеленый цвет. Кроме того, на боках появились дополнительные защитные накладки, а на передних крыльях красуются декоративные нашлепки с названием спецверсии. Наконец, особые кроссоверы имеют красные тормозные суппорты.



Интерьер пока не засвечен, но внутри, скорее всего, лишь добавили контрастную прострочку. Напомним, Hyundai Alcazar бывает как с семи-, так и с шестиместным салоном, в последнем случае во втором ряду установлены отдельные кресла.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Индийские профильные медиа считают, что кроссоверы серии Adventure будут доступны в нескольких комплектациях на выбор и с той же техникой, что и обычные SUV. Локальная Крета оснащается атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.), который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором IVT. Alcazar предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDI (160 л.с.) в сочетании с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Оба кросса также можно купить с турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с.), 6МКП или 6АКП. В Индии Крета и ее трехрядная модификация имеют исключительно передний привод.



Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии 1 / 5 Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии 2 / 5 Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии 3 / 5 Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии 4 / 5 Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии 5 / 5

Полноценную презентацию Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure проведут в ближайшее время.

