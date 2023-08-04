Новинки ×
  • Кроссовер Hyundai Creta: «приключенческая» спецверсия вместо рестайлинга

Кроссовер Hyundai Creta: «приключенческая» спецверсия вместо рестайлинга

04.08.2023 46 0 0

Вместе с пятиместной Кретой новое исполнение получил и растянутый трехрядный паркетник.

В странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока давно продают модернизированную Hyundai Creta второго поколения с дизайном «под Tucson». А вот в Индии до сих пор представлен дореформенный паркетник, хотя, справедливости ради отметим, что модель и так пользуется там отменным спросом. Впрочем, и в этой стране уже начали ловить замаскированные тестовые прототипы (у индийской Креты будет отдельный рестайлинг), но обновленный SUV должны представить лишь в следующем году. Ну а чтобы поддержать интерес к кроссоверу, подразделение Hyundai India разработало для него спецверсию Adventure Edition («приключение»). Причем новое исполнение досталось не только пятиместной Крете, но и удлиненному трехрядному кроссу, который в Индии носит имя Alcazar: на тизерах машины можно различить по радиаторной решетке (у Альказара – «пластины» вместо горизонтальных полосок).

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Доработок, судя по всему, немного. Так, Creta Adventure и Alcazar Adventure отличаются почерневшими эмблемой и решетками, черными также сделали крышу и колесные диски. Сами машины окрашены в новый для них зеленый цвет. Кроме того, на боках появились дополнительные защитные накладки, а на передних крыльях красуются декоративные нашлепки с названием спецверсии. Наконец, особые кроссоверы имеют красные тормозные суппорты.

Интерьер пока не засвечен, но внутри, скорее всего, лишь добавили контрастную прострочку. Напомним, Hyundai Alcazar бывает как с семи-, так и с шестиместным салоном, в последнем случае во втором ряду установлены отдельные кресла.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Индийские профильные медиа считают, что кроссоверы серии Adventure будут доступны в нескольких комплектациях на выбор и с той же техникой, что и обычные SUV. Локальная Крета оснащается атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.), который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором IVT. Alcazar предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDI (160 л.с.) в сочетании с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Оба кросса также можно купить с турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с.), 6МКП или 6АКП. В Индии Крета и ее трехрядная модификация имеют исключительно передний привод.

Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии
1 / 5
Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии
2 / 5
Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии
3 / 5
Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии
4 / 5
Стандартные нынешние Hyundai Creta и Alcazar для Индии
5 / 5

Полноценную презентацию Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure проведут в ближайшее время.

кроссовер Индия авторынок новинки Hyundai Hyundai Creta Hyundai Alcazar

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как я купил Haval Dargo в автокредит от Тинькофф Хавал: отзыв подписчика Китайский рынок автомобилей развивается самыми стремительными темпами, а Россия вышла на первое место по объемам поставок автомобилей из Китая. Поэтому наверняка многим интересно, как купить... 314 4 0 04.08.2023
Статьи / Практика Платина, резьба и калильное число: как выбрать свечи зажигания Мы уже рассказывали о том, как правильно менять свечи зажигания, но не ответили на вопрос, который возникает чуть раньше: как эти свечи выбрать? Что ж, исправляемся. 1828 5 0 04.08.2023
Статьи / Популярные вопросы Как получить компенсацию по ДТП от страховой компании через Госуслуги Мы уже рассказывали о том, что с осени прошлого года ДТП можно оформить по европротоколу не только в бумажном виде, но и через Госуслуги. Теперь здесь появилась еще одна возможность: подат... 437 4 0 31.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 21404 9 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 18861 4 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 16908 8 0 14.07.2023
Change privacy settings