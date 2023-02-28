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  • Трёхрядная «премиальная» Hyundai Creta сменила мотор, есть и другие обновки

Трёхрядная «премиальная» Hyundai Creta сменила мотор, есть и другие обновки

28.02.2023 1590 0 3

Кроссовер с новым двигателем также отличился внешне. Кроме того, был расширен список стандартного оборудования.

Растянутая версия у Креты появилась в 2021 году, в странах Африки и Латинской Америки такое исполнение носит приставку Grand, а вот в Индии трехрядный вариант считается отдельной «премиальной» моделью с собственным именем – Alcazar. Исходный пятиместный кросс индийское подразделение Hyundai обновлять не торопится (хотя в той же Африке уже доступна стандартная Creta с дизайном «под Tucson»), ведь модель и так пользуется высоким спросом: в 2022-м продано свыше 140 000 экземпляров – это вторая строчка в списке самых популярных SUV Индии (лидирует Tata Nexon). Удлиненный же паркетник расходился тиражом где-то по 1500 – 2000 машин ежемесячно. Видимо, поэтому Hyundai Alcazar и пережил модернизацию первым.

Hyundai Alcazar. Длина – 4500 мм, колесная база – 2760 мм. Для сравнения, размеры актуальной пятиместной Hyundai Creta для Индии – 4300 и 2610 мм соответственно

Главное – индийский трехрядный кроссовер сменил бензиновый «атмосферник» 2.0 MPI на «турбочетверку» 1.5 T-GDI. Турбомотор лишь немногим мощнее (160 л.с. против 159 л.с.), зато максимальный крутящий момент у него выше (253 Нм против 191 Нм), вдобавок этот двигатель отвечает новым местным эконормам. «Турбочетверка» сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как двухлитровому движку были положены 6МКП и классический шестиступенчатый же «автомат». Также индийцы по-прежнему могут выбрать Hyundai Alcazar с турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с. и 250 Нм), при этом мотор теперь сочетается исключительно с «механикой» (прежде и для дизеля был предусмотрен «автомат»). Полного привода ни у пятиместной Креты, ни у растянутого Alcazar в Индии нет – только передний.

Синий кроссовер — Hyundai Alcazar с новым бензиновым турбомотором, коричневый — с дизелем
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Синий кроссовер — Hyundai Alcazar с новым бензиновым турбомотором, коричневый — с дизелем
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Синий кроссовер — Hyundai Alcazar с новым бензиновым турбомотором, коричневый — с дизелем
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Синий кроссовер — Hyundai Alcazar с новым бензиновым турбомотором, коричневый — с дизелем
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Паркетник с бензиновым турбомотором также отличился дизайном экстерьера: у такой версии новая радиаторная решетка – с крупными пластинами вместо «штрихов», плюс у нее есть дополнительная хромированная вставка. Салон прежний: в Индии Alcazar бывает как семи-, так и шестиместным.

А еще Hyundai Alcazar 2023 модельного года стал богаче. Так, шесть подушек безопасности отныне идут уже «в базе» (ранее боковые «эйрбэги» и шторки безопасности были только у дорогих версий), кроме того, все исполнения имеют систему старт-стоп (прежде ею оснащались лишь дизельные машины). В зависимости от комплектации для кроссовера еще предусмотрены панорамный люк в крыше, вентиляция передних кресел, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, виртуальная приборка, круиз-контроль, климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона.

Hyundai Alcazar
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Hyundai Alcazar
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Hyundai Alcazar
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Hyundai Alcazar
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В Индии уже принимают заказы на Alcazar-2023, «живые» продажи стартуют в ближайшее время. Вероятно, пятиместная Крета вскоре тоже перейдет на турбомотор 1.5 T-GDI: в этом случае новый движок заменит нынешнюю «турбочетверку» 1.4 T-GDI (140 л.с. и 242 Нм). Короткий индийский паркетник также оснащается бензиновым «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм) и турбодизелем 1.5 CRDi (115 л.с., 250 Нм).

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