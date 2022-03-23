Семиместная Hyundai Creta Grand: новый рынок и дизель

От исходного паркетника версия с «фамилией» отличается не только габаритами и наличием третьего ряда, но также дизайном экстерьера.

Трехрядное исполнение Креты дебютировало в 2021-м в Индии, вот только там такой SUV считается отдельной «премиальной» моделью с собственным именем – Alcazar. В том же году удлиненные кроссы индийского производства начали поставлять в Мексику – уже под родным названием, но с «фамилией» Grand. А теперь растянутая версия выходит на рынок ЮАР, и там у нее тоже есть приставка, хотя ее переставили – Hyundai Grand Creta. Как и пятиместные Креты, Гранды в Африку поставляют с индийского завода.

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Внешне трехрядный экспортный SUV повторяет Alcazar. Если сравнивать с «короткой» Кретой, то у Гранда оригинальные радиаторная решетка, задние фонари и багажная дверь, чуть подретушированные бамперы и сдвоенные патрубки выпускной системы. Вдобавок в задних стойках есть дополнительные окошки. Длина Hyundai Grand Creta равна 4500 мм, что на 200 мм больше, чем у обычной Креты. Ширина – 1790 мм (у исходного SUV аналогичный показатель), высота – 1675 мм (+40 мм по сравнению со стандартным кроссовером), колесная база – 2760 мм (+150 мм). Паспортный дорожный просвет Гранда – 200 мм против 190 мм у африканского короткого паркетника.

Hyundai Grand Creta для ЮАР

В Индии Alcazar бывает шести- или семиместным, но экспортная Creta Grand – пока только с салоном на семерых. Как и у «индийца», передняя панель, рулевое колесо и центральная консоль перешли с обычной Креты. Минимальный объем багажника Гранда – 180 литров, с опущенными спинками третьего и второго рядов – 1650 литров (по стандарту VDA; у пятиместной африканской Креты объем багажника равен 403-1401 л).



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В ЮАР Grand Creta доступна в двух комплектациях. В начальной версии Executive есть диодная оптика, 17-дюймовые колеса, «кожаный» салон, шесть подушек безопасности (у базовой пятиместной Креты два «эйрбэга»), кондиционер, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. В исполнении Elite появляются 18-дюймовые колеса, климат-контроль, панорамный люк в крыше, виртуальная «приборка» (10,25 дюйма), вентиляция передних кресел и откидные столики для пассажиров второго ряда, система выбора режима движения. Любопытно, что планшет мультимедиа на 10,25 дюйма, который есть в Индии и Мексике, Гранду в ЮАР не положен даже за доплату.



Hyundai Grand Creta для ЮАР

Техника у африканской Hyundai Grand Creta такая же, как у индийского Hyundai Alcazar: бензиновый «атмосферник» 2.0 MPI (159 л.с.) и турбодизель 1.5 CRDi (114 л.с.). Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», дизель работает в паре исключительно с 6АКП. Как и в Индии, полный привод не предусмотрен (короткая Крета за рубежом тоже лишь переднеприводная). К слову, в Мексике у Гранда дизеля нет – только бензиновый 2.0 MPI. Ну и добавим еще, что у пятиместной Hyundai Creta в Африке и Индии бензиновая линейка иная: «атмосферник» 1.5 MPI (114 л.с.; 6МКП или вариатор) и «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.; 7DCT).



Hyundai Grand Creta для ЮАР

Для России трехрядную Крету не анонсировали. Зато наш короткий кросс должен получить «оспортивленную» версию N Line.



Между тем в Юго-Восточной Азии уже продают рестайлинговую пятиместную Hyundai Creta. В других регионах такой кросс, вероятно, появится позже в этом году. А вот Alcazar/Creta Grand модернизация пока не светит.