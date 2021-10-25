Семиместная Hyundai Creta Grand: богатое оснащение и свой мотор

От базового паркетника растянутая версия также отличается дизайном экстерьера. Пока трехрядный кросс доступен только в двух странах, но позже географию продаж могут расширить.

Удлиненная Hyundai Creta полностью раскрылась в минувшем июне, дебютным рынком для такого кроссовера стала Индия, причем там у него отдельное имя – Alcazar. В начале октября трехрядный SUV анонсировали для Мексики: это снова Крета, но уже с приставкой Grand. И вот мексиканское подразделение официально представило растянутый паркетник, местные дилеры открыли прием предварительных заказов. Как и стандартный кросс, удлиненный в Мексику поставляют с индийского завода.

Внешне Creta Grand полностью скопировала Alcazar, а если сравнивать с пятиместной моделью, то у трехрядного паркетника оригинальные радиаторная решетка, задние фонари и багажная дверь, чуть подретушированные бамперы, плюс дополнительные окошки в задних стойках и сдвоенные патрубки выпускной системы. По габаритам Гранд тоже совпадает с Альказаром: длина равна 4500 мм (на 200 мм больше, чем у обычной Креты), ширина – 1790 мм (у исходного SUV аналогичный показатель), высота – 1675 мм (+40 мм по сравнению со стандартным кроссовером), колесная база – 2760 мм (+150 мм). Паспортный дорожный просвет Hyundai Creta Grand – 200 мм против 190 мм у мексиканской обычной Креты.

Hyundai Creta Grand 1 / 5 Hyundai Creta Grand 2 / 5 Hyundai Creta Grand 3 / 5 Hyundai Creta Grand 4 / 5 Hyundai Creta Grand 5 / 5

В Индии Alcazar бывает семи- или шестиместным, в последнем случае у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников – между сиденьями установлен общий бокс. А вот в Мексике Creta Grand доступна только с салоном на семерых. Как и у «индийца», передняя панель, рулевое колесо и центральная консоль перешли с короткого SUV. Минимальный объем багажника Гранда – 180 литров, с опущенными спинками третьего ряда – 561 литр, а если сложить спинки двух рядов, то этот показатель составит 1650 литров (по стандарту VDA; у пятиместной мексиканской Креты объем багажника равен 408/1401 л).



Hyundai Creta Grand

Мексиканцам кроссовер Hyundai Creta Grand предложен в двух комплектациях, при этом модель оснащена лучше «простых» версий пятиместной Креты. Так, уже «в базе» у Гранда есть светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса (локальной пятиместной Крете положены 16- или 17-дюймовые), однозонный климат-контроль и мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у исходного кросса в начальных исполнениях идут кондиционер и мультимедиа с 8-дюймовым планшетом), камера заднего вида, круиз-контроль, система выбора режима движения, беспроводная зарядка для смартфона. А в арсенале топового семиместного SUV также значатся «кожаный» салон, панорамная крыша, виртуальная «приборка» на 10,25 дюйма (у короткой Creta в Мексике 7-дюймовая панель, да и та предусмотрена только для самой дорогой комплектации) и откидные столики для второго ряда.



Hyundai Creta Grand 1 / 3 Hyundai Creta Grand 2 / 3 Hyundai Creta Grand 3 / 3

Двигатель перешел с Альказара, и такой мотор пятиместной мексиканской Крете не положен. Речь идет о двухлитровом бензиновом «атмосфернике» MPI мощностью 157 л.с., он сочетается исключительно с шестиступенчатым «автоматом», хотя в Индии этот движок еще может работать в паре с 6МКП. Короткая Hyundai Creta в Мексике оснащается 1.5 MPI (113 л.с.) или «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (138 л.с.), первый мотор комплектуется «механикой» или вариатором, второй – семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. К слову, в Индии еще можно выбрать Hyundai Alcazar с дизелем 1.5 (115 л.с.). Привод же и у индийской, и у мексиканской Креты только передний (как у короткого, так и у растянутого SUV).



Hyundai Creta Grand

За Hyundai Creta Grand просят 455 000 – 498 000 песо, что эквивалентно примерно 1 578 000 – 1 728 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, пятиместная Hyundai Creta там стоит от 366 200 песо (1 270 000 рублей). Главным конкурентом Гранда местные СМИ считают Chevrolet Captiva нового поколения (сделана из «китайца» Baojun 530), цена паркетника Шеви в Мексике начинается с отметки в 433 100 песо (1 502 000 рублей).



Вероятно, позже удлиненный паркетник появится и в других странах Латинской Америки, не стоит исключать и Ближний Восток с Африкой. А вот до России такой SUV вряд ли доберется.

Между тем пятиместная Hyundai Creta вот-вот переживет рестайлинг: первыми паркетник с дизайном под нынешний Tucson получат жители Индонезии. На остальные рынки короткий обновленный кросс, скорее всего, начнет выбираться в следующем году. В России же Крета второго поколения стартовала лишь летом, так что у нас преобразившаяся модель, видимо, появится не раньше 2023-го.

