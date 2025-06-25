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  • Кроссовер IM LS6 готовится выйти на британский рынок под именем MG IM6

Кроссовер IM LS6 готовится выйти на британский рынок под именем MG IM6

25.06.2025 62 0 0

Под этим именем китайский паркетник уже продаётся в Таиланде. Британская премьера «новинки» пройдёт 10 июля 2025 года в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

Британский бренд MG на сегодняшний день принадлежит китайскому концерну SAIC. Эта марка сейчас готовится к Фестивалю скорости в Гудвуде (Великобритания), который пройдёт в следующем месяце. Одним из экспонатов MG на этой выставке станет «загадочный» кроссовер, который компания пока что решила спрятать за затемнённым тизером. Судя по всему, эта «новинка» уже давно не новинка.

Тизер новинки MG, которая будет представлена на Фестивале скорости в Гудвуде

На тизере можно разглядеть часть профиля с выдвижными дверными ручками и кормы с «утиным хвостом» и тонкой полоской фонарей: элемент проходит через всю ширину багажной двери и добирается до задних крыльев. Можно предположить, что за этой «новинкой» MG скрывается уже известный китайский кроссовер IM LS6 (марка IM тоже принадлежит концерну SAIC), который дебютировал на домашнем рынке ещё в 2023 году.

На фото: кроссовер IM6

Если в Китае паркетник продаётся под названием IM LS6, то на австралийский рынок он вышел под новой маркой с весьма странным наименованием – IM Presented by MG Motor, имя самой модели здесь сократили до глобального IM6. Кроме того, этот SUV продаётся также в Таиланде, причём под британской маркой – MG IM6. Есть вероятность, что именно с таким названием модель появится и в Великобритании.

На фото: IM Presented by MG Motor IM6 (версия для австралийского рынка)
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На фото: IM Presented by MG Motor IM6 (версия для австралийского рынка)
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина кроссовера составляет 4904 мм, ширина – 1988 мм, высота – 1669 мм, расстояние между осями у него равно 2950 мм. Стартовым версиям глобального IM6 положена 400-вольтовая электрическая архитектура, а версиям побогаче – 800-вольтовая.

Доступному на австралийском рынке паркетнику в базовом исполнении положена тяговая батарея ёмкостью 75 кВт*ч, а также единственный электромотор мощностью 295 л.с. На разгон с места до «сотни» такому IM6 требуется 6,8 секунды, а его запас хода на одной зарядке составляет 450 км (при расчёте по циклу WLTP).

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Топовой полноприводной модификации положен аккумулятор на 100 кВт*ч, а также двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 778 л.с. Дальнобойность без подзарядки у этого варианта модели составляет 505 км, а на разгон от 0 до 100 км/ч модель тратит 3,4 секунды.

На фото: салон кроссовера IM Presented by MG Motor IM6 (версии для австралийского рынка)

Глобальный паркетник IM6 получил большой дисплей на передней панели (диагональ – 26,3 дюйма), он в том числе исполняет роль виртуальной приборки. Помимо этого доступен отдельный тачскрин на 10,5 дюйма, расположенный на центральной консоли: с его помощью можно управлять функциями электромобиля. Ещё для него предусмотрены интеллектуальная пневмоподвеска и парковочный помощник.

Информация о том, когда MG IM6 выйдет на британский рынок, появится позже. Цен, даже ориентировочных, пока нет. Отметим, в Австралии стоимость базового кроссовера стартует с отметки 60 990 местных долларов (эквивалентно примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу), а за топовую полноприводную версию здесь просят не менее 77 990 долларов (около 4 млн рублей).

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