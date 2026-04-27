Кроссовер Jeep Avenger готовится к рестайлингу: первые официальные фото

Паркетник Jeep Avenger на платформе СMP концерна Stellantis (сейчас ее обозначают как STLA Small) дебютировал в 2022 году, свою рыночную карьеру он начал в 2023-м. Основным ареалом обитания для кроссовера длиной чуть более 4 метров является Европа, для этого региона выпуск модели ведется на польском заводе. При этом совсем скоро паркетник также пропишется еще и на бразильском предприятии, то есть он доберется до стран Южной Америки – и сразу в обновленном виде. Рестайлинговый Avenger сегодня одновременно анонсировали европейский и южноамериканский офисы Stellantis.

Нынешний Jeep Avenger пользуется в Старом Свете довольно неплохим спросом, так что рестайлинг будет скромным. Судя по тизерам, над фирменными вертикальными «прорезями» появится подсветка. Еще у фар вроде бы заменят светодиодную начинку. Обновленный паркетник уже ловили во время испытаний, так что благодаря фотошпионам мы также знаем, что ему подретушируют бамперы. Плюс станет другим узор расположенной в нижней части переднего бампера решетки.

Интерьер пока не засвечен, но и внутри радикальных перемен не ожидается. Разве что Avenger могут отрядить более крупный экран мультимедийной системы. Ну и еще вполне могут освежить материалы отделки.

Дореформенный Jeep Avenger для Европы

О технике сама марка пока не рассказала. Европейские профильные СМИ считают, что, если ее реформы и затронут, то минимально: например, у двигателей будут другие настройки. Актуальная линейка «старосветского» Jeep Avenger включает переднеприводные чисто бензиновую версию с турботройкой 1.2 (100 л.с.), гибрид e-Hybrid с установкой на базе той же турботройки (плюс 29-сильный электромотор) и электрокар (156 л.с.), а также полноприводный гибрид 4xe с форсированным до 136 л.с. 1.2T и дополнительным электродвигателем на задней оси (тоже 29 л.с.). Отметим, у бразильского паркетника начинка может быть другой.

Полноценную премьеру обновленный Jeep Avenger должен справить в ближайшее время.