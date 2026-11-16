Бренд Jetour назвал предварительные цены полностью электрического паркетника. Новинка предложена в пяти комплектациях на выбор, топовая версия получила полный привод. Батарея едина для всех исполнений.

В предсерийном виде свой электрокросс принадлежащая компании Chery марка Jetour продемонстрировала еще весной, прототип выставляли под индексом TX. Летом показали товарный паркетник, тогда же в Китае открыли прием «слепых» заявок, то есть без объявления характеристик. Теперь марка полностью рассекретила электрокар, озвучила состав комплектаций и предварительные цены. С китайского название новинки можно перевести как Traveler EV или Tourer EV.

1 / 2 2 / 2

Паркетник получил лаконичный дизайн экстерьера. У Jetour Traveler EV/Tourer EV круглые светодиодные фары и задние фонари, оптику вдобавок объединяют черные плашки с названием марки. По бокам переднего бампера есть «прорези». Кроме того, на багажной двери может быть небольшой кофр.

1 / 2 2 / 2

Длина новинки равна 4475 мм (с учетом «рюкзачка» — 4605 мм), ширина – 1880 мм, высота – 1700 или 1710 мм, колесная база – 2735 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 200 мм. Модели положены 18- или 19-дюймовые диски. По данным местных профильных СМИ, объем багажника составляет 598 литров. Спереди есть дополнительный отсек на 150 литров.

В пятиместном салоне установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Дисплеи идут уже в базе. В списке оборудования начальных версий также значатся камера заднего вида и обычный круиз-контроль. Дорогие комплектации – это стеклянная крыша, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», система удержания в полосе движения.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Всего у Jetour Tourer EV пять вариантов исполнения. Четыре из них имеют задний привод, такие паркетники оснащены 272-сильным электромотором. Топовый кроссовер получил двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 374 л.с.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Батарея едина для всех комплектаций – емкостью 65 кВт*ч. Запас хода заднеприводных версий составляет 550 км по циклу CLTC, с 0 до 100 км/ч они разгоняются за 7,5 секунды. Полноприводный электрокросс проедет 510 км, зато первую «сотню» он наберет за 5,5 секунды.

1 / 2 2 / 2

Jetour Tourer EV предварительно оценили в 99 900 – 145 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. Вероятно, впоследствии электрокросс отправят на экспорт.