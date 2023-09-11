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  • Кроссовер Jetour X90 Plus обрёл семиместную топ-версию в России: объявлена цена

Кроссовер Jetour X90 Plus обрёл семиместную топ-версию в России: объявлена цена

11.09.2023 448 1 0

Трехрядное исполнение представлено исключительно с двухлитровым турбомотором, тогда как для пятиместного SUV еще предусмотрен двигатель 1.6T.

Бренд Jetour, которым владеет китайская компания Chery, официально вышел на наш рынок минувшим летом. К слову, в РФ марка работает отдельно от местного офиса материнской Чери, для нее создали дистрибьютора «Джетур Мотор Рус». Первенцем в РФ стал кроссовер X90 Plus длиной 4858 мм и с колесной базой в 2850 мм. Причем еще на стадии анонса бренда нам были обещаны пяти- и семиместная модификации, но трехрядный кросс поступил в продажу только сейчас.

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Итак, Jetour X90 Plus с салоном на семерых представлен в России в единственной топовой комплектации Luxury с бензиновой турбочетверкой 2.0 (245 л.с., 375 Нм). Пятиместный кроссовер также бывает с турбомотором 1.6 (190 л.с., 275 Нм). Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод в любом случае только передний.

Объем багажника семиместного кросса составляет 136 литров, со сложенным третьим рядом кресел – 723 литра, а если сложить еще и второй ряд, то этот показатель увеличится до 1634 литров.

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Оснащение такое же, как у двухрядного «люксового» X90 Plus с 2.0T. В арсенале версии Luxury значатся: водительское сиденье с электрорегулировкой в шести направлениях, электроприводом поясничного подпора и «памятью» настроек, переднее пассажирское кресло с электрорегулировкой в четырех направлениях, атмосферная подсветка интерьера, камеры кругового обзора (HD-изображение), шторки безопасности, система старт-стоп, система мониторинга слепых зон. Отметим, все варианты модели в РФ имеют светодиодную оптику, 20-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, мультимедиа-систему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, аналогичного размера виртуальную приборку, подогрев форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, зеркал, руля, первого и второго рядов сидений, двухзонный климат-контроль с отдельным сенсорным блоком управления.

Цена семиместного Jetour X90 Plus – 3 839 900 рублей, что на 50 000 рублей больше, чем сейчас просят за пятиместный кроссовер в версии Luxury с двухлитровым турбомотором. Ну а паркетник с 1.6T сегодня по прайсу стоит от 3 349 900 рублей.

Напомним, помимо X90 Plus марка Jetour еще продает в РФ паркетник Dashing. В ближайшее время гамму пополнит модель Jetour X70 Plus, которая окажется самой доступной в гамме. А в следующем году в Россию привезут брутальный кросс Jetour Traveler.

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1 комментарий
11.09.2023 16:38
Алексей

Хорошая цена, если учитывать что Kai e5 стоит 2,2 млн руб.

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