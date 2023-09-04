Кроссовер Jetour X70 Plus выйдет на российский рынок в этом месяце

Марка Jetour существует с 2018 года, она принадлежит китайской компании Chery. Автомобили этой марки разработаны для молодых клиентов, первенцем был паркетник X70. Эта модель уже успела не раз обновиться и в результате обросла множеством модификаций, так что теперь это отдельное семейство. Напомним, сейчас оно включает в себя собственно X70, X70 Zhuge, X70 Plus (в двух вариантах), X70 S, X70 M и X70 Pro, причём последняя версия была представлена совсем недавно, в конце июля текущего года.

На фото: Jetour X70 Plus (рестайлинг 2020 года) 1 / 2 На фото: Jetour X70 Plus (рестайлинг 2020 года) 2 / 2

О том, что кроссовер начального уровня Jetour выйдет на российский рынок, стало известно несколько месяцев назад. Теперь в компании рассказали о том, что до дилеров в РФ доберётся именно паркетник с прибавкой Plus к названию. Известно, что модель пополнит местную линейку ближе к концу текущего месяца.



На фото: салон Jetour X70 Plus (рестайлинг 2020 года)

Как мы уже отмечали, на домашнем рынке X70 Plus представлен в двух версиях. Первый «Плюс» – это результат обновления обычного «икс-семидесятого», который прошёл в 2020 году. Через пару лет рестайлинговый SUV снова был доработан – так появилась ещё одна вариация «Плюса». Визуально эти модификации отличаются только оформлением решётки радиатора: если у первого варианта линии рисунка «гриля» расположены горизонтально, то второй получил тонкие вертикальные прутья.



Тизер кроссовера Jetour X70 Plus, который приедет в РФ

Какой именно Jetour X70 Plus доберётся до российских дилеров, пока неизвестно. В местном представительстве сопроводили официальный анонс тизером модели, однако оформление решётки радиатора на этом снимке разобрать не представляется возможным. Очевидно, о том, какой именно «Плюс» приедет в РФ, в компании расскажут ближе к местному дебюту.



На фото: Jetour X70 Plus (версия 2022 года) 1 / 2 На фото: Jetour X70 Plus (версия 2022 года) 2 / 2

Стоит отметить, что у кроссовера, который доберётся до РФ, колёсная база составит 2720 мм, а габаритная длина – 4724 мм. Это соответствует короткобазной версии X70 Plus образца 2020 года. Напомним, у той версии модели есть и растянутый вариант (такие же показатели и у «Плюса» 2022 года): расстояние между осями составляет 2745 мм, а длина – 4749 мм.



На фото: салон Jetour X70 Plus (версия 2022 года)

В российском офисе Jetour отметили, что подробности о технике станут известны ближе к официальному старту продаж. На домашнем рынке у X70 Plus образца 2020 года в моторной гамме числятся 1,5-литровый турбомотор с отдачей в 156 л.с., а его максимальный крутящий момент – 230 Нм (не исключено, что для РФ базовый мотор дефорсируют до налоговыгодных 149 л.с.). Вторым вариантом является 197-сильная турбочетвёрка объёмом 1,6 литра (290 Нм). У «Плюса» от 2022 года в линейку входит ещё 2,0-литровый турбомотор мощностью 254 л.с. (390 Нм). В пару предлагаются либо шестиступенчатый преселективный робот, либо семиступенчатый автомат с двумя мокрыми сцеплениями. Привод у этой модели в любом исполнении только передний.



Российский ценник Jetour X70 Plus также станет известен позднее. Очевидно, что этот кроссовер должен оказаться дешевле флагмана X90 Plus, рекомендованная розничная стоимость которого на сегодняшний день стартует с отметки 3 299 900 рублей. Согласно прайс-листу на официальном сайте, за топовый вариант этого SUV просят не менее 3 739 900 рублей.