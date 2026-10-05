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  • Кроссовер Kia Sonet с новым дизайном прописался в Узбекистане: дополнение, а не замена

Кроссовер Kia Sonet с новым дизайном прописался в Узбекистане: дополнение, а не замена

05.10.2026 3244 0 2
Кроссовер Kia Sonet с новым дизайном прописался в Узбекистане: дополнение, а не замена

На данный момент рестайлинговый компактный паркетник Kia предложен в Узбекистане в единственной комплектации. Дореформенная пятидверка местный рынок не покидает, она сейчас представлена в пяти вариантах исполнения.

Кроссовер Kia Sonet встал на конвейер расположенного в Узбекистане завода ADM Jizzakh весной 2024 года. Причем там прописался дореформенный паркетник, хотя в других странах несколькими месяцами ранее модель обновилась. Так вот теперь рестайлинговый Sonet добрался и до Узбекистана. При этом прежний кросс с местного рынка не уходит. А чтобы машины не путали, Kia Sonet с новым дизайном присвоили «фамилию» Prime. Как отметили в пресс-службе ADM Jizzakh, обе версии производят в Узбекистане «по технологии полного цикла CKD».

Слева — Kia Sonet Prime, то есть рестайлинговый кроссовер. Справа — дореформенный Kia Sonet

Снаружи и внутри локальный Kia Sonet Prime в целом повторил паркетники, представленные на других рынках. Если сравнивать с дорестайлинговой пятидверкой, то кроссовер обрел клыкастые головную оптику и задние фонари, еще заменили бамперы и радиаторную решетку.

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Размеры адресованного Узбекистану паркетника остались прежними. Длина – 4120 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1642 мм, колесная база – 2500 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 205 мм. Объем багажника – 392 литра. Кроссоверу положены 16-дюймовые диски.

В салоне Kia Sonet Prime установлен новый экран мультимедиа – диагональю 10,25 дюйма, тогда как дореформенный местный паркетник имеет 8-дюймовый дисплей. Кроме того, кроссоверу с «фамилией» досталась виртуальная приборка (те же 10,25 дюйма; у дорестайлингового Kia Sonet во всех исполнениях идут аналоговые приборы, в богатых версиях между ними имеется экранчик на 4,2 дюйма). В компании еще сообщили о том, что изменена форма спинок передних кресел, плюс подушка заднего дивана стала длиннее на 21 мм.

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На данный момент Kia Sonet Prime предложен в единственной комплектации Prestige (у дореформенного кросса пять вариантов). В списке оборудования помимо упомянутых экранов значатся: люк с электроприводом, обивка из искусственной кожи, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, вентиляция передних сидений, климат-контроль, беспроводная зарядка, аудиосистема Bose, камера заднего вида, круиз-контроль. Kia Sonet Prime также получил системы автоторможения и слежения за разметкой.

Рестайлинговый паркетник доступен с прежним бензиновым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с. Двигатель сочетается только с вариатором, тогда как дореформенный Sonet еще представлен с механикой. Привод в любом случае исключительно передний.

Kia Sonet Prime с новым дизайном оценили в 269 900 000 сумов, что эквивалентно примерно 1,95 млн рублей по текущему курсу. Дорестайлинговый Kia Sonet без учета акций стоит от 199 900 000 сумов (1,45 млн рублей).

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