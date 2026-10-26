Кроссовер Lexus LBX получил несколько обновок на домашнем рынке

Марка Lexus, принадлежащая корпорации Toyota, представила паркетник под названием LBX летом 2023 года, его ближайшим родственником является старосветский Toyota Yaris Cross. Буквенный индекс расшифровывается как Lexus Breakthrough Crossover: как ранее объяснили в компании, ожидалось, что модель станет «прорывом» (перевод слова breakthrough с английского) для японской марки в Европе. У нынешней модели есть в том числе «заряженная» версия – Lexus LBX Morizo RR: такой вариант стал серийным летом 2024-го.
По подсчётам компании, с момента появления LBX в продаже в декабре 2023 года по конец августа 2026-го дилеры марки реализовали в общей сложности около 130 тыс. экземпляров в более чем 60 странах и регионах по всему миру. Теперь пресс-служба марки рассказала о том, какие обновки получил маленький паркетник Lexus в родной Японии.
Так, специалисты технического центра TTC-S изменили Lexus LBX толщину центральной поперечной балки, тем самым повысив жёсткость кузова. Помимо этого, разработчики отправили модель на трассу Нюрбургринг, чтобы провести испытания и на их основе выполнить перенастройку ряда параметров, отвечающих за комфорт и качество управления автомобилем. Модернизация коснулась, в частности, амортизаторов и элементов системы EPS.
Ещё в списке изменений Lexus LBX числятся цветной проекционный дисплей, управление которым осуществляется с рулевого колеса, а также штатный видеорегистратор, которые теперь входят в перечень стандартного оборудования для всех версий модели. Помимо этого, обновкой для паркетника стал новый цвет кузова – синий оттенок, получивший название Sou.
Техника осталась прежней. Предназначенный для домашнего рынка Lexus LBX оснащается гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновый трёхцилиндровый 1,5-литровый атмосферник, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. Для «полноприводника» предусмотрен отдельный электромотор на задней оси. Совокупная мощность равна 136 л.с., максимальный крутящий момент – 185 Нм. С места до сотни такой паркетник разгоняется за 9,2 секунды.
У «горячего» Lexus LBX Morizo RR под капотом располагается трёхцилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра, его отдача равна 304 л.с. и 400 Нм. Он может работать в паре как с шестискоростной механической коробкой передач, так и с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод только полный. На разгон с от 0 до 100 км/ч «заряженному» кроссоверу требуется 5,2 секунды.
В продаже у дилеров в Японии посвежевший паркетник появится 3 ноября 2026 года. Его стоимость на домашнем рынке уже известна: за стартовый вариант здесь попросят не менее 4 450 000 иен (эквивалентно примерно 2,28 млн рублей по текущему курсу), покупка топового стандартного кроссовера обойдётся в 5 930 000 иен (около 3,04 млн рублей). Цена актуального LBX Morizo RR варьируется в диапазоне от 6 800 000 до 7 650 000 иен (около 3,49 – 3,92 млн рублей).
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