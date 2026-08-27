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Кроссовер Lynk & Co Z20 сменил имя, преобразился снаружи и внутри и стал безопаснее

27.08.2026 442 0 0
Кроссовер Lynk & Co Z20 сменил имя, преобразился снаружи и внутри и стал безопаснее

По предварительным данным, объявленный отдельной новой моделью электрический паркетник Lynk & Co 20 будет доступен с единственным 333-сильным мотором на задней оси. На домашний рынок пятидверка выйдет в ближайшее время.

Марка Lynk & Co анонсировала в Китае скорый старт продаж компактного электрического паркетника с индексом 20. Модель объявлена совершенно новой, но на деле это модернизированная версия кросса, который на домашнем рынке зовется Lynk & Co Z20, а в Европе известен как Lynk & Co 02. Исходный паркетник дебютировал в самом конце 2024 года. Ну и напомним, что изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом Geely и Volvo, но ныне это суббренд Джили.

Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Кроссоверу Lynk & Co 20 оставили фирменные для марки ходовые огни в виде «игреков». А вот фары – новые. Их перенесли выше, вдобавок они стали у́же. Заменили бамперы, на багажной двери появился спойлер. В Поднебесной для паркетника также предусмотрен опциональный спортивный пакет Wind Chaser – это чуть более внушительный обвес. За отдельную плату можно будет заказать карбоновое антикрыло. Наконец, кроссоверу достался новый комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом.

Lynk & Co 20 со спорт-пакетом и антикрылом
Lynk & Co 20 со спорт-пакетом и антикрылом
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Lynk & Co 20 со спорт-пакетом и антикрылом
Lynk & Co 20 со спорт-пакетом и антикрылом
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Lynk & Co 20 со спорт-пакетом и антикрылом
Lynk & Co 20 со спорт-пакетом и антикрылом
3 / 6
Lynk & Co 20 со спорт-пакетом
Lynk & Co 20 со спорт-пакетом
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Lynk & Co 20 со спорт-пакетом
Lynk & Co 20 со спорт-пакетом
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Lynk & Co 20 со спорт-пакетом
Lynk & Co 20 со спорт-пакетом
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Длина Lynk & Co 20 равна 4495 мм против 4460 мм у Lynk & Co Z20. Остальные габариты не изменились: ширина – 1845 мм, высота – 1573 мм, колесная база – 2755 мм.

Lynk & Co 20

Интерьер тоже переделали. Тут модернизированная передняя панель, другими стали и центральные дефлекторы обдува. Lynk & Co 20 также обрел полноценный двухэтажный тоннель, тогда как в салоне Lynk & Co Z20 установлена «тумба» с крышкой. В верхней части тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки, физические клавиши и «хрустальная» шайба, неприкрытые подстаканники.

Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
3 / 9
Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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Lynk & Co 20
Lynk & Co 20
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В центральном подлокотнике теперь спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения. Еще один холодильник может быть под крышкой капота. В списке оборудования также значатся подогрев, вентиляция и массажер сидений, аудиосистема с 23 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел). Ну и еще новому паркетнику достались механические ручки вместо кнопок.

Lynk & Co 20

Паркетник Lynk & Co 20 обрел 800-вольтовую архитектуру. Как и дореформенный кроссовер, свежую «двадцатку» предложат с задним приводом: для модели заявлен 333-сильный электромотор. Информации о батарее пока нет. Начальные версии прежнего кроссовера Lynk & Co Z20 в Китае сейчас имеют электродвигатель мощностью 238 л.с. и аккумулятор на 51,2 кВт*ч, они проедут 430 км по циклу CLTC. У остальных исполнений Z20 340-сильный мотор и батарея емкостью 61,47 кВт*ч, запас хода – 530 км.

Прежний Lynk & Co Z20
Прежний Lynk & Co Z20
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Прежний Lynk & Co Z20
Прежний Lynk & Co Z20
2 / 6
Прежний Lynk & Co Z20
Прежний Lynk & Co Z20
3 / 6
Прежний Lynk & Co Z20
Прежний Lynk & Co Z20
4 / 6
Прежний Lynk & Co Z20
Прежний Lynk & Co Z20
5 / 6
Прежний Lynk & Co Z20
Прежний Lynk & Co Z20
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Полноценную презентацию Lynk & Co 20 проведут в ближайшее время. Дореформенный Lynk & Co Z20 стоит от 109 900 юаней (около 1,4 млн рублей по актуальному курсу).

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