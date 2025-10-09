Новинки ×
  • Кроссовер Nammi 06 от Dongfeng добрался до России под видом Evolute i-Joy нового поколения

Кроссовер Nammi 06 от Dongfeng добрался до России под видом Evolute i-Joy нового поколения

09.10.2025 69 0 0

Российская марка Evolute анонсировала скорый запуск компактного электрического паркетника i-Joy следующей генерации. Модель предложат с «придушенным» мотором и топовой батареей.

Электрический кроссовер Evolute i-Joy стартовал в России в 2022 году, он стал второй моделью созданной тогда же компанией Моторинвест марки. Напомним, сейчас линейка бренда включает уже шесть моделей. Как и остальные Эволюты, тот паркетник «заимствован» из обширной гаммы концерна Dongfeng: донором является Fengon E3 EV (он же Seres 3). Так вот теперь анонсирован i-Joy второго поколения, и это тоже Дунфэн, но уже другой. Под видом «второго» электрокросса у нас будут продавать модель Nammi 06, которая на китайский рынок вышла весной текущего года (в других странах это Dongfeng Vigo). Также отметим, что выпуск всех Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

Новый Evolute i-Joy
1 / 5
Новый Evolute i-Joy
2 / 5
Новый Evolute i-Joy
3 / 5
Новый Evolute i-Joy
4 / 5
Новый Evolute i-Joy
5 / 5

В плане дизайна от Nammi 06 новый Evolute i-Joy отличается лишь другими эмблемами и шильдиками. В целом же паркетник получил довольно эффектную внешность. Среди особенностей экстерьера – внушительный обвес, клыкастые диодные фары и задние фонари, полускрытые ручки дверей. А еще кроссовер имеет двухсекционную багажную дверь с откидным бортом, который можно использовать в качестве «лавочки».

Новый Evolute i-Joy

В основе Evolute i-Joy/Nammi 06 лежит платформа Quantum S3 концерна Dongfeng. Длина кроссовера равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. Для сравнения, размеры прежнего i-Joy: 4385/1850/1650 мм, расстояние между осями – 2655 мм.

Новый Evolute i-Joy
1 / 4
Новый Evolute i-Joy
2 / 4
Новый Evolute i-Joy
3 / 4
Новый Evolute i-Joy
4 / 4

В салоне паркетника – лаконичная передняя панель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (12,8 дюйма). Нашему «второму» Evolute i-Joy также обещаны панорамная крыша, обогрев лобового стекла, подогрев руля и передних сидений (водительское кресло – еще и с вентиляцией), беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт (расположена на консоли между передними креслами).

Новый Evolute i-Joy
1 / 2
Новый Evolute i-Joy
2 / 2

Как и Nammi 06, новый Evolute i-Joy будет доступен с единственным электромотором на передней оси, но на нашем кроссовере он выдает 163 л.с. против 184 л.с. у исходной модели. Максимальный крутящий момент одинаковый – 290 Нм. Батарея одна – емкостью 51,87 кВт*ч, тогда как для Nammi 06 еще предусмотрен младший аккумулятор на 44,94 кВт*ч. Запас ходе нового Эволюта – «до 471 км» по циклу CLTC. Заявлено, что первую «сотню» паркетник наберет за 8 секунд. 

Новый Evolute i-Joy

Предыдущий i-Joy тоже оснащен 163-сильным мотором, но его максимальный крутящий момент составляет 195 Нм. Прежнему паркетнику положена батарея емкостью 53 кВт*ч, дальнобойность – 407 км (этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC), с 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,9 секунды.

Прежний Evolute i-Joy
1 / 3
Прежний Evolute i-Joy
2 / 3
Прежний Evolute i-Joy
3 / 3

В продажу новый Evolute i-Joy поступит в ближайшее время, цены пока не объявлены. Рекомендованная цена предшественника – от 2 775 000 рублей, с учетом программы господдержки – от 1 850 000 рублей.

Между тем недавно в России стартовали продажи другой новинки Evolute – рестайлингового гибридного кроссовера i-Space. Kolesa.ru уже испытал этот SUV, все подробности – в нашем материале.

кроссовер Россия Китай авторынок электромобиль новинки Evolute Evolute i-Joy Nammi Nammi 06 Dongfeng
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Конвейер длиной в семь тысяч километров и оглушительный провал: история Cadillac Allanté В первой половине нулевых Cadillac явил миру модель XLR, реализовав в ней собственное видение премиального родстера. В компании с ее помощью рассчитывали с наскока ворваться в люксовый сегм... 340 0 1 09.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия под толстым слоем ЛКП Легенды уходят, и сейчас, чтобы прокатиться на хорошем Mercedes-Benz W140, придется найти клуб любителей янгтаймеров, отыскать в нем владельца «шестисотого» и уговорить проехаться. Впрочем,... 3790 6 3 08.10.2025
Статьи / Ремонт Битая экзотика: кузовной ремонт Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe (X290) В прошлый раз мы рассказали про кузовной ремонт дизельного седана BMW 5 Series – относительно массовой модели, которая была популярна и у частников, и в корпоративных гаражах. Для контраста... 1730 1 4 08.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 12892 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12323 24 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10200 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
14 В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома
13 Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно?
6 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
Новые комментарии
Change privacy settings