Кроссовер Nammi 06 от Dongfeng добрался до России под видом Evolute i-Joy нового поколения

Электрический кроссовер Evolute i-Joy стартовал в России в 2022 году, он стал второй моделью созданной тогда же компанией Моторинвест марки. Напомним, сейчас линейка бренда включает уже шесть моделей. Как и остальные Эволюты, тот паркетник «заимствован» из обширной гаммы концерна Dongfeng: донором является Fengon E3 EV (он же Seres 3). Так вот теперь анонсирован i-Joy второго поколения, и это тоже Дунфэн, но уже другой. Под видом «второго» электрокросса у нас будут продавать модель Nammi 06, которая на китайский рынок вышла весной текущего года (в других странах это Dongfeng Vigo). Также отметим, что выпуск всех Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

В плане дизайна от Nammi 06 новый Evolute i-Joy отличается лишь другими эмблемами и шильдиками. В целом же паркетник получил довольно эффектную внешность. Среди особенностей экстерьера – внушительный обвес, клыкастые диодные фары и задние фонари, полускрытые ручки дверей. А еще кроссовер имеет двухсекционную багажную дверь с откидным бортом, который можно использовать в качестве «лавочки».

В основе Evolute i-Joy/Nammi 06 лежит платформа Quantum S3 концерна Dongfeng. Длина кроссовера равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. Для сравнения, размеры прежнего i-Joy: 4385/1850/1650 мм, расстояние между осями – 2655 мм.

В салоне паркетника – лаконичная передняя панель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (12,8 дюйма). Нашему «второму» Evolute i-Joy также обещаны панорамная крыша, обогрев лобового стекла, подогрев руля и передних сидений (водительское кресло – еще и с вентиляцией), беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт (расположена на консоли между передними креслами).

Как и Nammi 06, новый Evolute i-Joy будет доступен с единственным электромотором на передней оси, но на нашем кроссовере он выдает 163 л.с. против 184 л.с. у исходной модели. Максимальный крутящий момент одинаковый – 290 Нм. Батарея одна – емкостью 51,87 кВт*ч, тогда как для Nammi 06 еще предусмотрен младший аккумулятор на 44,94 кВт*ч. Запас ходе нового Эволюта – «до 471 км» по циклу CLTC. Заявлено, что первую «сотню» паркетник наберет за 8 секунд.

Предыдущий i-Joy тоже оснащен 163-сильным мотором, но его максимальный крутящий момент составляет 195 Нм. Прежнему паркетнику положена батарея емкостью 53 кВт*ч, дальнобойность – 407 км (этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC), с 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,9 секунды.

В продажу новый Evolute i-Joy поступит в ближайшее время, цены пока не объявлены. Рекомендованная цена предшественника – от 2 775 000 рублей, с учетом программы господдержки – от 1 850 000 рублей.

